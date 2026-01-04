< sekcia Slovensko
Zdravotníci: Rok 2025 v zdravotníctve priniesol viaceré zmeny
ANS pozitívne hodnotí aj pokračovanie rekonštrukcií viacerých nemocníc a ohlásenie výstavby nových nemocníc, predovšetkým vďaka prostriedkom z plánu obnovy a odolnosti.
Autor TASR
Bratislava 4. januára (TASR) - Rok 2025 v zdravotníctve sa niesol v znamení viacerých zmien s dosahom na celý systém. Významnými systémovými zmenami boli kategorizácia a definície medicínskych služieb pre jednotlivé typy nemocníc v rámci tvorby optimálnej siete nemocníc. Minulý rok bol však poznačený aj negatívnymi vplyvmi dohody lekárskych odborárov a vlády na nemocnice. Vyplýva to z hodnotenia Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) pre TASR.
ANS pozitívne hodnotí aj pokračovanie rekonštrukcií viacerých nemocníc a ohlásenie výstavby nových nemocníc, predovšetkým vďaka prostriedkom z plánu obnovy a odolnosti. Moderné nemocnice a zrekonštruované pracoviská podľa asociácie prispejú nielen k stabilizácii zdravotníckeho personálu, ale aj k zvýšeniu spokojnosti pacientov a zvýšeniu kvality starostlivosti. „Ešte stále tu máme výhrady k jednoznačnému definovaniu cesty pacienta, ktorá by mala pacientom pomôcť sa jednoduchšie a cielene dostať k medicínskym službám, ktoré potrebujú,“ doplnil prvý viceprezident ANS Igor Pramuk.
Poukázal aj na podpis memoranda o porozumení medzi rezortom zdravotníctva, zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. To je podľa ANS zárukou väčšej férovosti a transparentnosti pri hospodárení s financiami v zdravotníctve. Pozitívne hodnotí aj porovnanie príjmov rôznych typov nemocníc, čím sa vyvrátil prezentovaný naratív o slabo platených štátnych nemocniciach. „Jednoznačne sa preukázalo, že štátne nemocnice sú financované lepšie, no čelia problémom s efektivitou. Na druhej strane, neštátne nemocnice musia fungovať efektívne bez štátnych dotácií, oddlžovania či prevádzkových injekcií, a napriek tomu poskytujú nadpriemerný objem zdravotnej starostlivosti, čím sú stabilnou súčasťou ústavnej starostlivosti,“ dodal Pramuk.
ANS zároveň podotkla, že rok 2025 bol poznačený aj negatívnymi vplyvmi dohody, ktorú v roku 2024 uzavrela vláda s Lekárskym odborovým združením. „Neúmerný nárast miezd a pokles produkcie v dôsledku skrátenia pracovného času vrátane obmedzovania rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti sú jej dôsledkami,“ priblížil Pramuk.
