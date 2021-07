Zdravotníci siete Svet zdravia zaočkovali vo štvrtok v teréne 500 ľudí

Bratislava 22. júla (TASR) – Výjazdové tímy zdravotníkov štyroch nemocníc siete Svet zdravia zaočkovali vo štvrtok na rôznych miestach Slovenska približne 500 ľudí. Ako TASR informovala komunikačná špecialistka súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Jana Fedáková, spoločnosť zareagovala na výzvu rezortu zdravotníctva a zapojila sa do výzvy Bezpečný región.



Ako priblížila, priamo v teréne očkovali jednodávkovou vakcínou Janssen zdravotníci zo spišskonovoveskej, vranovskej, žiarskej a topoľčianskej nemocnice. Vakcinačné tímy však dosiaľ vznikli spolu v 11 nemocniciach siete. "Zdravotníci vyrážajú do regiónov po dopyte jednotlivých obcí. Tie nahlasujú predbežný záujem občanov, ale ľudia sa môžu prísť zaočkovať aj bez oznámenia vopred," informovala s tým, že i táto skutočnosť zohrala vo štvrtok "významnú úlohu" pri očkovaní obyvateľov obce Rudňany v okrese Spišská Nová Ves. V obci s takmer 5000 obyvateľmi a vysokým podielom marginalizovaných skupín bola až do štvrtka miera zaočkovanosti len cez desať percent. Vo štvrtok tam zaočkovali 70 záujemcov.



Sieť chce v čo najkratšom čase a v čo najvyššej frekvencii navštíviť čo najviac obcí. "Predpokladáme, že záujem o výjazdové očkovanie zo strany obcí budeme evidovať najbližšie dva mesiace a verím, že sa nám ho v rámci našich kapacít podarí naplniť," uviedol medicínsky riaditeľ siete Martin Šimo s tým, že zdravotníci tak chcú prispieť k väčšej bezpečnosti v regiónoch.