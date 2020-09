Zdravotníci sa dali očkovať proti chrípke, chcú ísť príkladom

Bratislava 28. septembra (TASR) – Zdravotníci z Kliniky detskej hematológie a onkológie Národného ústavu detských chorôb sa dali v pondelok hromadne zaočkovať proti chrípke.



Zapojili sa tak do šiesteho ročníka osvetového projektu Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti Chránime našich pacientov, očkujeme sa proti chrípke. Cieľom je zvýšiť počet zdravotníkov chránených pred chrípkou očkovaním, motivovať ďalších lekárov aj pacientov.



„Tým, že zdravotníci zaočkujú samých seba, chránia svojich pacientov," zdôraznila prednostka kliniky Alexandra Kolenová. Vyzdvihla, že na transplantačnej jednotke kostnej drene je zaočkovaných 100 percent lekárov. Cieľom akcie je postupne motivovať k očkovaniu ďalších. „Ďalší krok by bol, aby aj rodičia našich pacientov, súrodenci boli zaočkovaní," podotkla.



Riaditeľka neziskovej organizácie Deťom s rakovinou Daša Malá Fabšíková poznamenala, že práve doktori a zdravotné sestry sú často vzorom pre rodičov, ktorí s očkovaním váhajú. „Keďže veľakrát práve onkologické deti nemôžu byť očkované, potrebujeme im vytvoriť takú vonkajšiu ochranu práve tými ich najbližšími, s ktorými sa stretávajú," vysvetlila.



Iniciatívu víta aj riaditeľ Národného ústavu detských chorôb Peter Magát. Očkovanie zdravotníkov podľa neho prispieva k vytváraniu bezpečnejšieho prostredia pre deti, ktoré liečia.



Do projektu Chránime našich pacientov je aktuálne zapojených vyše 210 zdravotníckych zariadení na celom Slovensku. Pridať sa môžu štátne aj súkromné zariadenia.