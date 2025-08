Zdravotníci: Višne predstavujú zdroj minerálov a vitamínov

Bratislava 2. augusta (TASR) - Višne predstavujú zdroj minerálov ako napríklad draslík, ako aj vitamínov, napríklad vitamínu A a sú bohaté na vitamín C, ktorý podporuje imunitu. Obsahujú i vlákninu, ktorá podporuje zdravé trávenie a prispieva k pocitu sýtosti. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava na to poukázal na sociálnej sieti.



„Najbohatšie zastúpenou skupinou živín vo višniach sú však polyfenolové zlúčeniny, ktoré višniam nielen dodávajú ich krásne červené sfarbenie ako aj chuť, ale taktiež majú pre telo nesmierne prospešné účinky,“ dodala Natália Šranková z poradne zdravia RÚVZ. Ozrejmila, že napríklad ich antioxidačné účinky pomáhajú telu bojovať proti oxidačnému stresu a protizápalové účinky napríklad pomáhajú pri regenerácii tkanív.



Višne je možné skladovať iba niekoľko dní, a to podľa RÚVZ najlepšie neumyté v chladničke, pričom umývať je ich vhodné až tesne pred konzumáciou. Skladovať sa môžu aj sušené alebo mrazené.