Zdravotníci: Žiadame prísľub riešenia požiadavky zvyšovania platov

Bratislava 7. apríla (TASR) - Stavovské organizácie v zdravotníctve vyzývajú vládu, aby dala verejný prísľub, kedy a ako plánuje riešiť požiadavky na zvýšenie ich platov. Pripomínajú, že nevšímavosť voči oprávneným požiadavkám na zvyšovanie miezd spôsobuje napätie, ktoré môže mať ďalekosiahle následky nielen na samotný rezort, ale aj na celú spoločnosť. V spoločnom stanovisku to uviedli zástupcovia komôr sestier, záchranárov, medicínsko-technických pracovníkov a fyzioterapeutov.



"Nekonečné sľuby nás už neučičíkajú. Ministerstvo zdravotníctva opakuje iba to, že robí všetko pre to, aby zdravotníci pracovali v adekvátnych podmienkach a boli aj adekvátne ohodnotení. Reálne sa však žiadny posun nedosiahol napriek rokovaniam, prosbám, výzvam, posielaniu otvorených listov poslancom, či predsedovi vlády," vyhlásila prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová.



Podotkla, že zdravotníci sú okrem iného permanentne preťažovaní vyšším počtom pacientov, veľkou administratívnou záťažou i množstvom nadčasov. "Preto sa niet čo čudovať, že Lekárske odborové združenie vyhlásilo štrajkovú pohotovosť a plánuje ďalšie kroky, aby vyvinulo tlak na vládu," doplnila Lazorová.



Zdravotníci konštatujú, že pandémia a utečenecká kríza tieto problémy prehlbujú. Dodali, že súčasná vláda ich podobne ako minulá tlačí pred dilemu, či zostanú pri pacientoch, alebo budú nútení vybrať si, či budú mať z čoho platiť účty. "Na zasadnutí Výboru NRSR pre zdravotníctvo, ktoré sa konalo 1. februára tohto roku, sme upozornili na všetky problémy záchrannej zdravotnej služby a záchranárov, predstavili sme naše požiadavky a predložili sme aj návrh riešení. Dostali sme prisľúb, že do konca júna tohto roka dostaneme odpoveď," priblížil prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov František Majerský. Upozornil, že ďalší odlev zdravotníkov systém neprežije.



Organizácie pripomenuli, že keď štát a spoločnosť žiadajú zdravotníkov o pomoc, reagujú hneď. "Keď však žiadame zlepšiť ohodnotenie, nikdy nie je správny čas, nie sú zdroje a ani vôľa na riešenie," uviedli. Kompetentní si podľa nich zakrývajú oči pred faktom, že situácia v sektore je alarmujúca a zdravotníckych pracovníkov ubúda. "Ich presvedčenie hraničiace takmer s istotou, že keď to šlo doposiaľ, tak to bude fungovať aj naďalej, je prinajmenšom zvrátené. Toľkokrát prezentované zvyšovanie platov zdravotníckych pracovníkov sa rozplýva v zahmlievaní kritického stavu ich súčasného postavenia," doplnila prezidentka Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov Iveta Šluchová.



Lekárski odborári vyhlásili od utorka (5. 4.) štrajkovú pohotovosť. Reagujú tak na to, že napriek dlhodobým upozorneniam a viacerým rokovaniam vláda nerieši situáciu v zdravotníctve. Majú osem návrhov a požiadaviek, ktoré považujú za nevyhnutné pre zlepšenie stavu nemocníc na Slovensku. Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) verí, že v súvislosti s vyhlásením štrajkovej pohotovosti lekárskymi odborármi nehrozí kolaps zdravotníctva. Potvrdil, že niektoré požiadavky LOZ už rezort splnil a na niektorých sa pracuje.