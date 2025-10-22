< sekcia Slovensko
Zdravotnícki zamestnávatelia ocenili ambíciu zverejniť vyhlášku skôr
Účastníci rokovania sa zhodli, že programová vyhláška je pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti kľúčovým dokumentom.
Autor TASR
Bratislava 22. októbra (TASR) - Zdravotnícka sekcia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR ocenila ambíciu rezortu zdravotníctva predložiť do legislatívneho procesu programovú vyhlášku už v priebehu novembra, aby mohla byť účinná od začiatku budúceho roka. Po stredajšom rokovaní so štátnym tajomníkom Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Michalom Štofkom o tom informovala hovorkyňa asociácie Miriam Filová.
„Úvodom chceme vyjadriť vďaku za konštruktívnu a pravidelnú komunikáciu zo strany zástupcov MZ SR. Je však paradoxné, že aj keď sú príjmy štátneho rozpočtu pre zdravotníctvo vyššie ako výdavky, kvôli tzv. výdavkovým limitom, ktoré boli zavedené v rámci Plánu obnovy a odolnosti, sa tieto prostriedky nedostávajú k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Výdavkové limity predstavujú výzvu, ktorú budeme musieť nevyhnutne riešiť v blízkej budúcnosti,“ konštatoval viceprezident AZZZ pre zdravotníctvo Igor Pramuk.
Účastníci rokovania sa zhodli, že programová vyhláška je pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti kľúčovým dokumentom. Pripraviť ju skôr podľa Filovej znamená výrazný posun v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, keď poskytovatelia nemali možnosť včas plánovať svoje zdroje. „Napríklad v roku 2025 sa znenie programovej vyhlášky zverejnilo až v marci daného roka,“ pripomenula.
