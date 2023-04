Bratislava 10. apríla (TASR) - Zdravotnícke zákony sa za roky 2004 až 2022 novelizovali 603-krát. Upozornil na to Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) s tým, že vyše 600 zmien relatívne malého počtu zdravotníckych zákonov ukazuje, že generácie politikov sa snažia o neustály mikromanažment sektora.



"Nedôverujú princípom, ktoré so sebou nesie slovenská zdravotnícka legislatíva. Týmito princípmi sú oddelenie troch funkcií (normotvorná funkcia, výkonná funkcia a funkcia dohľadu), zmluvná sloboda medzi poisťovňou a poskytovateľom či systém legislatívnych stimulov a regulácií," skonštatoval v publikácii o novelizáciách v zdravotníctve.



Analytici poukázali, že žiadna politická garnitúra po roku 2006 neprišla s vlastnou náhradou existujúceho systému, avšak neustálymi zásahmi postupne "mrzačila" koncept zavedený v roku 2004. INESS skonštatoval, že je ťažké predstaviť si systém, ktorý by slovenskému zdravotníctvu poskytoval lepšie východiská ako súčasný systém "manažovanej konkurencie".



Upozornil, že slovenské legislatívne prostredie je po stovkách noviel natoľko poškodené, že si bude vyžadovať rozsiahle opravy. Reformu však podľa neho treba začať znovuobjavením základných princípov, na ktorých systém stojí. "Štát tvorí normy (pravidlá), ktoré do života uvádzajú autonómne subjekty (poskytovatelia a poisťovne vybavené zmluvnou slobodou) a nad napĺňaním tohto rámca bdie nezávislý dozorca (Úrad pre dohľad). Na týchto základoch je možné následne stavať legislatívu," povedal.



Legislatívnymi prekážkami lepšieho fungovania súčasného systému sú podľa analytikov nedokončená komplexná definícia nároku a z nej vyplývajúci nezávislý dohľad, viaceré obmedzenia kontraktačnej slobody aj rozlievanie štátnej moci mimo normotvornú funkciu. "Akákoľvek systémová reforma sa musí týmito nedostatkami nevyhnutne zaoberať," doplnili.



INESS poukázal, že z hľadiska počtu novelizácií zdravotníckych zákonov boli rekordné posledné tri roky. "Roky 2020 až 2022 priniesli spolu až 186 novelizácií skúmaných zákonov, čo predstavuje takmer 31 percent všetkých novelizácií v období 2004 až 2022," priblížil. Podotkol, že legislatívnu aktivitu vtedy ovplyvnila pandémia ochorenia COVID-19.



V rokoch 2004 až 2022 sa najčastejšie menil zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, a to 119-krát. Naopak najmenej sa novelizoval zákon o verejnom zdravotníctve, a to trikrát za 16 rokov.