Zdravotnícke zariadenia majú mať naďalej ochranu pred exekúciami

Bratislava 24. novembra (TASR) – Nemocnice majú byť aj naďalej chránené pred exekúciami. Pravidlá ochrany sa však majú zmeniť a po novom sa majú týkať všetkých, ktoré sú označené ako subjekty hospodárskej mobilizácie. Predpokladá to novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti z dielne ministerstva zdravotníctva, ktorú v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Parlament o nej rokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Ochrana nemocníc pred exekúciami sa mala pôvodne skončiť na konci roka.



Exekučná imunita zavedená ešte predchádzajúcimi vládami nebola podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) konformná s ústavou a napadol ju aj Ústavný súd SR. Má sa preto zmeniť tak, že sa bude týkať všetkých nemocníc hospodárskej mobilizácie. Zároveň bude chrániť len poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorá ja súčasťou kritickej infraštruktúry štátu, doplnil Krajčí. Podľa jeho slov nejde o predĺženie exekučnej imunity, ale o komplexný spôsob riešenia, aký sa využíva na ochranu kritickej infraštruktúry štátu aj v zahraničí.



Návrh vylučuje z možných exekúcií majetok zdravotníckych zariadení v prípade, že by exekúcia mohla ohroziť poskytovanie ústavne garantovaného práva na zdravotnú starostlivosť. Z exekúcií sa vylučuje majetok zdravotníckych zariadení, prípadne majetok obce či samosprávneho kraja, ktorý je v správe zdravotníckych zariadení, ale i majetok právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Rovnako sa z exekúcie majú vylúčiť i finančné prostriedky na účtoch na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.



Nedostatok finančných prostriedkov v súvislosti s krízovou situáciou spôsobenou pandémiou nového koronavírusu v súbehu so záväzkami z predchádzajúcich období môžu podľa ministerstva mať v prípade uplatnenia majetkových práv veriteľov za následok ohrozenie činnosti zdravotníckych zariadení. "Cieľom uvedeného návrhu zákona je preto vytvoriť právny základ pre zachovanie činností poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri súčasnom zachovaní majetkových práv veriteľov zdravotníckych zariadení," ozrejmil rezort zdravotníctva.



Exekučná imunita platí od apríla 2018. Imunitu získali na obdobie do konca roku 2020 okrem štátnych nemocníc aj tie spadajúce pod samosprávne kraje, obce a neziskové organizácie, vylúčené však boli súkromné nemocnice.