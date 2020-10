Zdravotnícky výbor žiada, aby sa zverejňovali podrobné dáta o COVID-19

Bratislava 14. Októbra (TASR) - Od novembra by mali byť na dennej báze zverejňované podrobnejšie dáta o ochorení COVID-19. Vládu o to žiada Výbor Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo, ktorý sa na tom dohodol na svojom zasadnutí v stredu. Pomôcť by to mohlo pri prijímaní ďalších opatrení v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.



"Od 1. novembra by všetky kompetentné úrady, teda Úrad verejného zdravotníctva SR, Ministerstvo zdravotníctva SR a jeho inštitúcie zverejňovať na dennej báze všetky údaje, ktoré sa týkajú nového koronavírusu," informoval TASR člen zdravotníckeho výboru Richard Raši (nezaradený).



Zverejňovať by sa podľa neho teda mal nielen počet nakazených, vyliečených alebo počet úmrtí, ale aj to, koľko má Slovensko hospitalizovaných s príznakmi či bez príznakov ochorenia COVID-19, alebo aká je štruktúra nakazených podľa regiónov alebo podľa miest. Rovnako napríklad to, kde sa pacienti sa nakazili. Ďalej by sa malo informovať napríklad o tom, koľko má Slovensko voľných lôžok, koľko pacientov je na lôžkach príznakových a bezpríznakových, aké sú kapacity v iných nemocniciach.



Podľa Rašiho je dôležité, aby sa povedalo, keď sa niečo zatvára, na základe akých informácií sa rozhodlo. Väčšina údajov podľa neho už je dostupná, mali by sa preto rýchlo zanalyzovať a predložiť vláde SR. "Neverím, že vláda, ktorá dostane údaje o výskyte a šírení, rozhodne inak na základe emócií," doplnil.



Poslanec v tom vidí šancu na to, aby nedošlo k radikálnejším opatreniam. Poznamenal, že keď sa zavrú všetky bary či reštaurácie, v budúcnosti budú chýbať financie v forme daní, čo sa môže odraziť napríklad práve v zdravotníctve.