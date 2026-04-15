Streda 15. apríl 2026Meniny má Fedor
Zdravotnícky výbor o financovaní nových nemocníc nerokoval

.
Na snímke minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD). Foto: TASR

Zvolanie mimoriadneho zasadnutia výboru žiadalo opozičné KDH pre neistotu vo veci financovania nemocníc.

Autor TASR
Bratislava 15. apríla (TASR) - Výbor Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo v utorok nerokoval o zabezpečení financovania výstavby nových nemocníc. Nebol uznášaniaschopný, nebolo prítomných dosť poslancov.

Zvolanie mimoriadneho zasadnutia výboru žiadalo opozičné KDH pre neistotu vo veci financovania nemocníc. Poslanci hnutia sa chceli ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) pýtať, či sú zabezpečené financie na dokončenie a spustenie týchto nemocníc do prevádzky. Na neistotu vo veci financovania nemocníc upozorňoval aj opozičný poslanec za Hnutie Slovensko a exminister zdravotníctva Marek Krajčí. Vláda podľa neho nemá jasný plán a predstavu, ako zabezpečiť stovky miliónov na dokončenie rozostavaných nemocníc.
.

