Zdravotnícky výbor odporúča plénu schváliť novelu k reforme nemocníc

Bratislava 22. novembra (TASR) - Parlamentný výbor pre zdravotníctvo odobril v stredu návrh novely zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti. Plénu Národnej rady (NR) SR ho odporúča schváliť s pozmeňujúcim návrhom, ktorý predložil predseda výboru Vladimír Baláž (Smer-SD). Ten je podľa jeho slov legislatívno-technický.



Návrh je v druhom čítaní. Poslanci sa mu venujú v skrátenom legislatívnom konaní. Návrh hovorí o tom, že optimalizácia siete nemocníc bude zatiaľ pokračovať za plného rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti vo všetkých nemocniciach na prechodné obdobie. Zároveň sa má posunúť dátum zavedenia maximálnych čakacích dôb na operácie.



Ministerstvo zdravotníctva by po novom do konca roka mohlo vydávať rozhodnutia o podmienenom zaradení nemocníc do siete. Chce tým zabezpečiť kontinuitu poskytovania zdravotnej starostlivosti aj v nemocniciach, ktoré rozhodnutie v riadnom termíne nedostali.