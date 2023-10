Zdravotníctvo je priorita a treba ho dofinancovať, pripomína kampaň

Bratislava 9. októbra (TASR) - Kampaň svetové zdravotníctvo vyzýva budúcu vládu, aby si určila zdravotníctvo ako prioritu a zaviazala sa k adekvátnemu a systematickému dofinancovaniu celého sektora. Zástupcovia pacientskych organizácií a odborných asociácií na pondelkovej tlačovej konferencii upozornili na nedostatočnú dostupnosť inovatívnych liekov aj na dlhé čakacie lehoty na vyšetrenia a operácie.



"Dostupnosť a kvalita zdravotnej starostlivosti si vyžadujú okamžitú a sústredenú pozornosť novej vlády. Zabezpečenie adekvátneho financovania je nevyhnutné pre poskytovanie včasnej, efektívnej a kvalitnej starostlivosti našim pacientom," povedala odborníčka ministerstva zdravotníctva SR pre primárnu pediatriu Elena Prokopová.



Pacientske a odborné asociácie upozorňujú, že Slovensko v zdravotníctve dlhodobo zaostáva za väčšinou európskych krajín. "Inovatívnym liekom trvá v priemere až 590 dní, kým sa od ich registrácie v Európskej liekovej agentúre dostanú k slovenskému pacientovi. To je viac ako 1,5 roka. V porovnaní napríklad s Nemeckom, kde je to len 128 dní," uviedla výkonná riaditeľka Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu Iveta Pálešová.



Na Slovensku sú aj dlhé čakacie lehoty na viaceré vyšetrenia. "V praxi je s dostupnosťou ambulantnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku veľký problém. Pacienti si ťažko vedia nájsť všeobecného lekára a na vyšetrenie u špecialistov čakajú niekoľko mesiacov," dodala prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová.



Aj ďalší zástupcovia pacientskych organizácií upozorňujú na dôležitosť zvyšovania kvality zdravotnej starostlivosti na viacerých úrovniach. "Investície do oblasti prevencie a včasnej diagnostiky, ale tiež do zdravotnej, sociálnej a psychologickej starostlivosti, sú kľúčové pre zlepšenie prognóz a kvality života pacientov s rakovinou na Slovensku," skonštatovala výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová.



Nestabilnej situácii čelí aj Liga za duševné zdravie. "Bojujeme s nedostatkom odborníkov aj finančných prostriedkov. Kým sa pacient dostane k odborníkovi prejdú aj tri alebo štyri mesiace, lekár má pritom na pacienta 12 minút, pričom 6 minút rieši administratívu. Preto je potrebné zabezpečiť lepší prístup k odborníkom a vytvárať také politiky, ktoré podporujú prevenciu a včasnú intervenciu," zhrnul výkonný riaditeľ ligy Andrej Vršanský.



Výzvu novej vláde podporili Asociácia na ochranu práv pacientov, Liga proti rakovine, Liga za duševné zdravie, Asociácia nemocníc Slovenska a Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu.