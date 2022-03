Zdravotníctvo má mať v tomto roku navyše 365 miliónov eur

Bratislava 22. marca (TASR) - Do zdravotníctva má v tomto roku prísť navyše 365 miliónov eur. Vyššia platba za štátnych poistencov má priniesť 100 miliónov eur, zároveň sa má zvýšiť základné imanie štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne o 120 miliónov eur. Ďalších 145 miliónov eur má priniesť vyšší výber poistného. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister financií Igor Matovič (OĽANO).



"Dokopy ide o 365 miliónov eur, tak to vyšlo a tak to je poctivé. Zároveň toľko financií verejné zdravotné poistenie potrebuje na to, aby zabezpečilo chod, ktorý potrebujeme preto, aby nám bola poskytnutá adekvátna zdravotná starostlivosť," uviedol Matovič.



Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) dodal, že dnešná dohoda je len začiatkom. Majú nasledovať ďalšie opatrenia v zmysle lepšieho prerozdeľovania peňazí medzi poisťovňami, ako aj opatrenia smerujúce k tomu, aby peniaze, ktoré majú slúžiť pacientom, k nim aj reálne došli. "Všetky opatrenia, ktoré sú a budú vykonané smerujú k tomu, aby sme ocenili prácu našich zdravotníkov a umožnili kvalitnejšiu starostlivosť našim pacientom," skonštatoval.



O dofinancovanie rezortu opakovane žiadali nemocnice, ambulancie, odborári aj zástupcovia pacientov. Malé a stredné nemocnice združené v Asociácii nemocníc Slovenska hrozia pre nedostatok zdrojov aj vypovedaním zmlúv so štátnou alebo všetkými zdravotnými poisťovňami. Rovnaký krok nevylúčili ani ambulantní lekári v prípade štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne.