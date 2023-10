Zdravotníctvo sa dofinancuje sumou 316 miliónov eur

Bratislava 6. októbra (TASR) - Do zdravotníctva pôjde v tomto roku 316 miliónov eur navyše. Dofinancovanie pre TASR potvrdili ministerstvá zdravotníctva aj financií. Upozornil na to Trend. Zdravotné poisťovne, ktoré na jeho potrebu upozorňovali spolu s nemocnicami a ambulanciami, tento krok privítali.



Rezort financií peniaze uvoľnil na základe žiadosti o rozpočtové opatrenie zo strany ministerstva zdravotníctva. To deklarovalo, že o podrobnostiach bude minister zdravotníctva Michal Palkovič informovať v priebehu budúceho týždňa.



K dofinancovaniu podľa zdravotných poisťovní dôjde cez zvýšenie platby za poistenca štátu, ktorá sa zvýšila na 4,5 percenta. Peniaze dostanú v štyroch splátkach. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) aj súkromná Union zdravotná poisťovňa potvrdili, že prvú splátku im vyplatili v septembri. "Ďalšie splátky v rámci dofinancovania poisťovne dostanú v mesiacoch október až december 2023," ozrejmila hovorkyňa VšZP Eva Peterová.



Dôvodom dofinancovania bol podľa Union ZP nedostatok financií v systéme verejného zdravotného poistenia. Peniaze chce použiť na vykrytie straty. Do nej sa podľa svojho stanoviska dostala tým, že rešpektovala požiadavky programového rozpočtu a poskytla poskytovateľom zdravotnej starostlivosti objem prostriedkov, ktorý nemala krytý doterajším rozpočtom. Na nedostatočný rozpočet upozorňovala aj VšZP. Vďaka dofinancovaniu je podľa nej zabezpečená dostupnosť zdravotnej starostlivosti s adekvátnou úrovňou finančných prostriedkov.