Zdravotníctvo sa v prípade potreby dofinancuje, potvrdil Lengvarský

Bratislava 13. októbra (TASR) – Ministerstvo financií (MF) SR uvoľní v prípade potreby peniaze na zdravotníctvo, s ktorými sa plánovalo v tohtoročnom rozpočte na platbu za poistencov štátu. V súčasnosti je znížená o viac ako 232 miliónov eur. Po rokovaní odvetvovej tripartity to potvrdil šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Hovoril aj o možnosti dofinancovania na budúci rok vo výške 220 miliónov eur.



Lengvarský zdôraznil, že na utorkových (12. 10.) rokovaniach vysvetlili rezortu financií potreby zdravotníckeho sektora. "Mám dojem, že došlo k nejakej zhodne a dnes to bolo potvrdené aj na rokovaní hospodárskej a sociálnej rady, keď rezerva, ktorá bola vytvorená na ministerstve financií, bude slúžiť na potreby ministerstva zdravotníctva," uviedol šéf rezortu zdravotníctva.



Doplnil, že hlavným cieľom na budúci rok bude stabilizácia zdravotníckeho personálu. Lengvarský tvrdí, že súčasný návrh rozpočtu túto požiadavku nereflektuje. Verí, že v ďalšom kole rokovaní v stredu večer dôjde ku konsenzu. Situáciu v zdravotníctve označil za "veľmi krehkú". Myslí si však, že priniesť stabilizáciu a pokoj do tohto rezortu je prvoradou úlohou.







Zástupcovia zdravotníkov v stredu zopakovali, že návrh rozpočtu pre tento rezort považujú za nedostatočný. Zároveň jednohlasne vyjadrili ministrovi zdravotníctva podporu pri štvrtkových rokovaniach.