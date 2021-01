Zdravotníkom by malo pomôcť zvládať pandémiu až 1000 vojakov denne

Bratislava 7. januára (TASR) – Na zabezpečenie potrebnej zdravotníckej a sanitárnej podpory zdravotníckym zariadeniam bude denne k dispozícii do 1000 príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR. Vláda schválila personálnu pomoc armády zdravotníkom na nevyhnutne dlhý čas, opatrenie predbežne platí do konca júna 2021.



"Nepriaznivý vývoj krízovej situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 na území SR si vyžaduje ďalšie zapojenie príslušníkov OS SR na podporu v oblasti zdravotníctva," vysvetlili predkladatelia návrhu.



Vojaci majú podľa schváleného uznesenia vykonávať potrebnú zdravotnícku a sanitárnu podporu pod dohľadom odborne zdatného zdravotníckeho personálu a po zaškolení v príslušnom zdravotníckom zariadení. Konkrétne podrobnosti realizácie vládneho uznesenia (miesto, čas, počet vojakov, ich materiálno-technické vybavenie) dohodnú ministerstvá zdravotníctva a obrany.