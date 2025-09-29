< sekcia Slovensko
Zdravotnú poisťovňu môžu ľudia zmeniť do konca septembra
Zmeniť zdravotnú poisťovňu je možné raz ročne, pričom prihlášku možno poslať len do jednej poisťovne.
Autor TASR
Bratislava 29. septembra (TASR) - Na zmenu zdravotnej poisťovne majú ľudia čas do konca septembra. Vyplýva to z informácií Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), ktoré zverejnil na webe. Poistenci si môžu vybrať medzi štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a súkromnými zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union.
Zmeniť zdravotnú poisťovňu je možné raz ročne, pričom prihlášku možno poslať len do jednej poisťovne. „Ak poistenec podal prihlášku z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni, je povinný vziať späť podané prihlášky okrem prihlášky, na ktorej trvá,“ dodal úrad. Poistenec je oprávnený vziať späť podanú prihlášku bez uvedenia dôvodu do 31. októbra.
Ak poistenec podal prihlášku do 30. septembra kalendárneho roka, zdravotná poisťovňa, ktorá prihlášku potvrdila, je jeho príslušnou zdravotnou poisťovňou od 1. januára nasledujúceho roka. Prihláška podaná po 30. septembri je považovaná za podanú 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
Úrad upozornil, že ak poistenec nepodal prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne a zistí, že bol prepoistený, musí podať podnet v zdravotnej poisťovni, ktorá mu nový preukaz poistenca vydala. „Ak zdravotná poisťovňa jeho žiadosti nevyhovela, môže sa obrátiť na úrad, ktorý postup zdravotnej poisťovne preverí,“ doplnil ÚDZS.
Zmeniť zdravotnú poisťovňu je možné raz ročne, pričom prihlášku možno poslať len do jednej poisťovne. „Ak poistenec podal prihlášku z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni, je povinný vziať späť podané prihlášky okrem prihlášky, na ktorej trvá,“ dodal úrad. Poistenec je oprávnený vziať späť podanú prihlášku bez uvedenia dôvodu do 31. októbra.
Ak poistenec podal prihlášku do 30. septembra kalendárneho roka, zdravotná poisťovňa, ktorá prihlášku potvrdila, je jeho príslušnou zdravotnou poisťovňou od 1. januára nasledujúceho roka. Prihláška podaná po 30. septembri je považovaná za podanú 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
Úrad upozornil, že ak poistenec nepodal prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne a zistí, že bol prepoistený, musí podať podnet v zdravotnej poisťovni, ktorá mu nový preukaz poistenca vydala. „Ak zdravotná poisťovňa jeho žiadosti nevyhovela, môže sa obrátiť na úrad, ktorý postup zdravotnej poisťovne preverí,“ doplnil ÚDZS.