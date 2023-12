Bratislava 11. decembra (TASR) - Zdravotnú poisťovňu od budúceho roka zmení vyše 146.000 ľudí. Poistenci pribudnú súkromným zdravotným poisťovniam Dôvera a Union. Štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) ubudnú. Vyplýva to zo stanoviska Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). TASR o tom informovala jeho hovorkyňa Monika Hudecová.



"ÚDZS v tomto roku eviduje 173.531 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne. Akceptovaných bolo predbežne 146.401 prihlášok, neakceptovaných bolo 27.130, počet neakceptovaných prihlášok oproti minulému roku klesol. Hlavným dôvodom neakceptácie prihlášky bolo jej späťvzatie, ktoré mohli poistenci tento rok vykonať až do konca októbra, a duplicitne podané prihlášky do viacerých zdravotných poisťovní," priblížila.



Zdravotnej poisťovni Dôvera od nového roku pribudne 40.876 poistencov. Union zdravotná poisťovňa si zase polepší o 7873 poistencov. VšZP poistencov ubudne, a to 48.749. ÚDZS skonštatoval, že významnú úlohu pri prepoistení zohrali jednotlivé benefity.



Poukázal na to, že obce s najväčším pomerom prepoistení na počet obyvateľov sú v najchudobnejších regiónoch Slovenska. Často ide podľa neho o obce s vysokým percentom rómskej populácie. "V obci Sása (okres Revúca) sa v tomto roku prepoistilo takmer 48 percent, v obci Lipovec (okres Rimavská Sobota) takmer 42 percent obyvateľov," ozrejmil.



ÚDZS upozornil na nekalé praktiky v prepoisťovacej kampani. Využívajú sa podľa neho často práve v marginalizovaných komunitách. V súčasnosti preveruje podnety od poistencov z marginalizovaných skupín. Tí uvádzajú, že za podanie prihlášky prijali peňažné plnenie od osoby konajúcej za zdravotnú poisťovňu. "Úrad má pri zistených porušeniach zákona v rámci prepoistenia rozbehnuté viaceré správne konania voči všetkým trom zdravotným poisťovniam, na základe ktorých im budú uložené sankcie," uzavrel riaditeľ sekcie dohľadu nad zdravotným poistením ÚDZS Marián Béreš.



VšZP v stanovisku pre TASR deklarovala, že o poistencov nesúťažia, ale starajú sa o nich. "V tomto kontexte chceme pripomenúť aj to, že sme ako jediná zdravotná poisťovňa v tomto roku realizovali nábor nových poistencov bez maklérov či dohodárov, len činnosťou zamestnancov vlastnej pobočkovej siete, a to s cieľom predísť nekalým prepoisťovacím praktikám," dodala jej hovorkyňa Alena Krčová.



Súkromná poisťovňa Dôvera podotkla, že počet jej klientov stúpa už desať rokov, keď narástol približne z 1,4 na 1,7 milióna. "Vážime si, že každý druhý poistenec, ktorý sa v roku 2023 rozhodol pre zmenu zdravotnej poisťovne, si vybral Dôveru," uviedol pre TASR hovorca poisťovne Matej Štepiansky.



"V našej zdravotnej poisťovni nemíňame obrovské sumy na marketingovú kampaň, poistencov sa naopak snažíme oslovovať našimi službami celý rok," povedal pre TASR riaditeľ sekcie poistenia Union súkromnej zdravotnej poisťovne Jozef Koma. Výsledky prepoisťovacej kampane hodnotí pozitívne. Zároveň ďakuje verným klientom za priazeň a verí, že aj v novom roku pocítia spokojnosť so službami.