Zdravotnú poisťovňu od budúceho roka zmení vyše 114.000 poistencov

Bratislava 9. decembra (TASR) - Zdravotnú poisťovňu od nového roka zmení 114.643 poistencov. Najväčší záujem prejavili poistenci o prepoistenie do zdravotnej poisťovne Dôvera. TASR o tom informoval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).



Dôvera si podľa úradu polepší o takmer 37.000 poistencov. "Naopak, najviac poistencov stratila Všeobecná zdravotná poisťovňa (vyše 32.000 poistencov). Zdravotná poisťovňa Union vykázala čistý úbytok takmer 5000 poistencov," priblížil ÚDZS.



Možnosť prepoistiť sa od budúceho roka majú ľudia raz ročne, a to do 30. septembra. Zmena zdravotnej poisťovne platí od januára nasledujúceho roka.