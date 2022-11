Bratislava 23. novembra (TASR) - Zdravotnú poisťovňu zmení od budúceho roka 180.000 ľudí. Poistenci pribudnú súkromným zdravotným poisťovniam Dôvera a Union, štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) ubudnú. Vyplýva to z predbežných výsledkov prepoistenia zverejnených Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).



Po zohľadnení príchodov a odchodov poistencov si Dôvera celkovo polepší o 13.250 poistencov. Union ZP o 6701 poistencov. VšZP ich, naopak, ubudne 19.951.



ÚDZS eviduje 213.395 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne od začiatku budúceho roka. Akceptovaných bolo predbežne 180.399 prihlášok, neakceptovaných 32.996.



Možnosť prepoistiť sa od budúceho roka majú ľudia raz ročne, a to do 30. septembra. Zmena zdravotnej poisťovne platí od januára nasledujúceho roka.