Zdravotný stav premiéra je stabilizovaný, prevoz zatiaľ neočakávajú

Banská Bystrica 18. mája (TASR) - Stav premiéra Roberta Fica (Smer-SD) je stabilizovaný, no naďalej vážny. K pozitívnej prognóze prispela piatková (17. 5.) operácia. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) o tom informovala na sobotnej tlačovej konferencii. Vicepremiér a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) dodal, že prevoz do Bratislavy zatiaľ stav premiéra neumožňuje.



Obaja ministri ocenili zdravotnú starostlivosť poskytovanú premiérovi v Banskej Bystrici. "Neviem nájsť slová vďaky za to, že sa nám darí postupne blížiť k pozitívnej prognóze. Čo je veľmi dôležité, stav umožňuje regeneráciu. Pán premiér je pri vedomí, ale, samozrejme, so všetkými tými limitmi, ktoré takéto vážne zranenie reprezentuje," vyhlásil Kaliňák.



Prevoz do Bratislavy zatiaľ nepredpokladá. "Určite jeho stav neumožňuje, aby sme v blízkej budúcnosti, to znamená na konci víkendu, takýto prevoz absolvovali," skonštatoval. Deklaroval dôveru v postupy a zdravotnícky personál banskobystrickej nemocnice. Poďakoval zároveň za ponuky a podporu zo zahraničia.



Ako doplnil Kaliňák, stav predsedu vlády považujú naďalej za vážny vzhľadom na možné reakcie organizmu na strelné poranenia a prípadné komplikácie, ktoré sa ešte počas štvrtého a piateho dňa, teda cez víkend, môžu objaviť. "Čiže, možno zajtra budeme väčší optimisti a určite vás budeme o tom informovať," dodal.



Vicepremiér potvrdil, že vláda bude pokračovať podľa nastaveného programu. Na budúci týždeň zasadne minimálne dvakrát, osobitne pre rokovanie k eurofondom. "Blíži sa termín predkladania zákonov v parlamente, čiže štát musí fungovať ďalej," načrtol.



Kaliňák stále nepovedal, či sa Smer-SD zúčastní na stretnutí parlamentných politických strán v Prezidentskom paláci. Najprv chce o stanovisku informovať prezidentku Zuzanu Čaputovú. Zopakoval, že návrhu na zvolanie okrúhleho stola rozumie. Súhlasí, že Slovensko v tejto chvíli potrebuje zmier, pokoj, upokojenie vyburcovaných vášní. Zároveň potvrdil, že hlava štátu sa pravidelne informuje o stave predsedu vlády.