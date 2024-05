Zdravotný stav premiéra sa zlepšil, potvrdili v sobotu lekári

Bratislava 25. mája (TASR) - Zdravotný stav premiéra Roberta Fica (Smer-SD) sa po minulotýždňovom útoku subjektívne zlepšil. Potvrdil to v sobotu tím ošetrujúcich lekárov. TASR o tom informoval tlačový odbor Úradu vlády SR.



"Po dnešnom konzíliu tím ošetrujúcich lekárov potvrdil subjektívne zlepšenie zdravotného stavu predsedu vlády SR Roberta Fica," uviedli z úradu vlády. Premiér je hospitalizovaný vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.



Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) doplnil, že premiér je informovaný o situácii v krajine. Jeho stav je stabilizovaný. Minister zatiaľ nemá informácie o jeho možnom návrate do výkonu funkcie. "Ako ho poznám, určite sa bude snažiť o návrat čo najskôr," povedal v relácii RTVS Sobotné dialógy. Fico podľa neho potrebuje pokoj. Myslí si, že banskobystrická nemocnica mu poskytuje priestor na čo najlepšie zotavenie.



Premiéra vážne postrelil 71-ročný muž po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej, ktoré bolo 15. mája. Páchateľa vzal Špecializovaný trestný súd do vyšetrovacej väzby.