Zdravotný úrad schváli ozdravný plán len pri garancii starostlivosti

Bratislava 18. augusta (TASR) - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) schváli iba taký ozdravný plán, ktorý bude garantovať zabezpečenie riadnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti. Deklaroval to v stanovisku po tom, ako tento týždeň nariadil štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) predloženie ozdravného plánu. TASR o tom informovali z oddelenia komunikácie úradu.



"Manažment VšZP je zodpovedný v rámci ozdravného plánu navrhnúť a prijať také úsporné opatrenia, ktoré eliminujú negatívny trend vo vývoji hospodárenia a finančnej kondície a súčasne sa v čo najmenšej možnej miere dotknú samotného poistenca. Ozdravný plán musí byť pred jeho predložením schválený predstavenstvom a dozornou radou VšZP, ako aj zástupcom jediného akcionára, Ministerstvom zdravotníctva SR," vysvetlili.



Rozhodnutie o uložení povinnosti vypracovať a predložiť ozdravný plán na schválenie úrad vydal a doručil VšZP v stredu (14. 8.). Určil jej tým lehotu na predloženie desať dní od právoplatnosti rozhodnutia. Štátna poisťovňa má v danom prípade právo podať voči rozhodnutiu rozklad do 15 dní odo dňa doručenia, respektíve oznámenia rozhodnutia. "V prípade, že VšZP takýto rozklad nepodá, respektíve sa práva na podanie rozkladu písomne vzdá, môže predložiť ozdravný plán prakticky okamžite, ale najneskôr vo vyššie uvedenej lehote desať dní od právoplatnosti rozhodnutia," ozrejmil ÚDZS.



Po predložení bude úrad ozdravný plán posudzovať aj z hľadiska jeho reálnej aplikácie v praxi a v kontexte zákonných povinností, ktoré má každá zdravotná poisťovňa voči poistencom. "Akékoľvek úsporné opatrenia voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti by mali byť realizované len vtedy, ak súčasné nastavenie ich zmluvných podmienok nie je primerané reálnej produkcii (poskytovaným zdravotným výkonom), a teda je objektívne nadhodnotené. V tom prípade by sa uvedené nemalo prejaviť v negatívnom dosahu na poistencov," dodal s tým, že k opatreniam sa bude vedieť relevantne vyjadriť až po ich predložení.



Úrad začiatkom augusta informoval o začatí správneho konania v súvislosti s uložením povinnosti VšZP predložiť na schválenie ozdravný plán. Poukázal na to, že k tomu, že sú splnené zákonné podmienky na nariadenie ozdravného plánu dospel na základe vyhodnotenia aktuálnej finančnej kondície z predložených výkazov. Štátna poisťovňa ku koncu júna dosiahla stratu 49,1 milióna eur.