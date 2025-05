Zdravotných klaunov bude možné podporiť kúpou červeného nosa

Bratislava 26. mája (TASR) - Občianske združenie Červený nos Clowndoctors odštartovalo v spolupráci so spoločnosťou Lidl v pondelok v bratislavskom divadle Ludus charitatívnu zbierku. Ľudia budú môcť v rámci nej kúpou červeného nosa v predajniach reťazca podporiť činnosť združenia. Je v symbolickej hodnote jedno euro.



„Minulý rok sa nám vďaka zákazníkom podarilo vyzbierať 70.000 eur, ktoré pomohli financovať 365 klauniád na detských oddeleniach slovenských nemocníc. Tento rok veríme, že to spolu dokážeme znova, detský smiech je totiž jednou z najkrajších vecí na svete. Dobrých skutkov nie je nikdy príliš veľa a tým, že posuniete radosť iným, zlepšíte náladu aj sebe,“ skonštatoval vedúci úseku Corporate Affairs spoločnosti Tomáš Bezák.



Súčasťou kampane sú aj videá Detské vtipy, ktoré nadväzujú na formát skupiny Silné Reči. Účinkujú v nich napríklad Simona Salátová, Jakub Ťapák, Joe Trendy či Ján Gordulič. Tí sa snažia rozosmiať svojimi vtipmi deti z divadelných krúžkov a naopak. Záver každého videa obsahuje výzvu „Rozveseliť deti nie je sranda - nechajte to na profíkov“.



Riaditeľka pre darcovstvo a strategickú komunikáciu zo združenia Červený nos Clowndoctors Katarína Kouřilová zbierku ocenila a všetkým zainteresovaným poďakovala. „Výťažok z predaja červených penových nosov poputuje na klaunské návštevy, ktoré detským pacientom i rodičom často pomáhajú zvládať ťažké chvíle a podľa mnohých výskumov dokonca dokážu zlepšiť priebeh liečby,“ dodala.