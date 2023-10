Zdroje na opravu vodného mlyna v Kvačianskej doline poskytnú dotácie

Bratislava 18. októbra (TASR) - Prostriedky na opravu časti pamiatkového objektu vodného mlyna v Kvačianskej doline chce Ministerstvo kultúry (MK) SR poskytnúť v rámci svojich dotácií. Vyplýva to z informatívneho materiálu, ktorý vláda na stredajšom rokovaní vzala na vedomie.



Ministerstvo pripomenulo, že 6. augusta 2023 zničila povodeň z prívalového dažďa pamiatkový objekt Hať, prislúchajúci k národnej kultúrnej pamiatke Mlyn vodný s pílou. Prostriedky na opravu chce rezort zabezpečiť prostredníctvom dotačných výziev. "V priebehu mesiaca december 2023 by mohla byť vyhlásená mimoriadna výzva v programe Odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí v oblasti kultúry. O ďalšie finančné prostriedky na obnovu by sa mohol správca kultúrnej pamiatky uchádzať o dotáciu vo výzve v programe Obnovme si svoj dom na rok 2024," spresnil rezort.



Upozornil taktiež, že práce sa budú realizovať na území s najvyšším stupňom ochrany, samotná obnova bude preto veľmi komplikovaná a finančne a časovo náročná. "Dôležitá bude preto aj súčinnosť a intenzívna spolupráca so Správou Tatranského národného parku," dodáva MK.