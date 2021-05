Združenia: Ak má kultúrny semafor fungovať, treba ho prepracovať

Bratislava 4. mája (TASR) - Prezentovaný tzv. kultúrny semafor, ako súbor pravidiel umožňujúcich znovu organizovať kultúrne podujatia, zohľadňuje odborné hygienické postupy, nerešpektuje však v dostatočnej miere reálne prevádzkové, organizačné, právne i finančné možnosti kultúrnych inštitúcii. V stanovisku, ktoré sprevádza otvorený list ministerke kultúry SR Natálii Milanovej (OĽANO) to uviedli kultúrne združenia s podporou ďalších umeleckých súborov. Iniciujú preto diskusiu o prepracovaní materiálu.



Asociácia Slovenských Divadiel a Orchestrov (ASDO) a spolupracujúce organizácie Anténa – sieť pre nezávislú kultúru a Klub nezávislých divadiel vítajú snahu vytvoriť pravidlá pre bezpečné organizovanie kultúrnych a umeleckých podujatí. "Aby tieto opatrenia bolo možné realizovať, musia súčasne korešpondovať s inými oblasťami spoločenského a hospodárskeho života tak, aby nevyvolávali zmätok medzi našimi návštevníkmi,“ upozorňujú zároveň signatári a podporovatelia stanoviska.



Vyjadrujú názor, že kultúrny semafor v súčasnej podobe umožňuje iba symbolické obnovenie verejných umeleckých produkcií za cenu veľkých organizačných a finančných nákladov, ktoré mnohé organizácie nedokážu znášať. „Na to, aby priniesol efektívny a funkčný spôsob kultúrnej prevádzky v čase pandémie, je potrebné mnohé detaily prepracovať,“ zdôrazňujú o semafore autori stanoviska. Deklarujú zároveň pripravenosť na odborný dialóg s rezortom kultúry a v tejto súvislosti žiadajú vedenie ministerstva o stretnutie. „Veríme, že sa nám spoločne podarí dosiahnuť stav, ktorý bude akceptovať zložitosť súčasnej situácie, no zároveň zohľadňovať problémy súvisiace s obmedzeniami, ktoré sú špecifické pre oblasť tzv. živého umenia,“ dodáva ASDO a spolupracujúce organizácie.



ASDO je súčasťou medzinárodnej organizácie PEARLE, reprezentujúcej záujmy zamestnávateľských asociácií pôsobiacich v sektore živého umenia. Členmi ASDO sú profesionálne divadlá a orchestre s právnou subjektivitou pôsobiacou na území Slovenska a fyzické osoby pôsobiace alebo predtým pôsobiace v sektore divadiel a orchestrov.