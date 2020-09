Združenia lekárov: Rezort s nami o odmenách zatiaľ nekomunikoval

Bratislava 13. septembra (TASR) – Slovenská lekárska komora (SLK), Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP), Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR a Zdravita tvrdia, že s nimi Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR o odmenách pre lekárov, ktorí sa ocitli v prvej línii v boji s novým koronavírusom, zatiaľ nekomunikovalo. Pre TASR to potvrdili zástupcovia lekárov.



SLK komentovala, že s potešením prijala správu o schválení odmien pre zdravotníkov v prvej línii v navýšenej miere vo výške 38 miliónov eur. "Dúfame, že peniaze budú na účtoch tých, ktorí si ich zaslúžia, čo najskôr, a nie až o niekoľko týždňov, ako avizoval minister zdravotníctva (Marek Krajčí-pozn TASR). Rovnako sme zachytili ministrove vyjadrenia, že osloví jednotlivé zložky a organizácie, aby mu určili ľudí v prvej línii. SLK v tejto súvislosti zatiaľ nikto neoslovil," uviedla komora.



Verí, že ak by k tomu aj neprišlo, budú odmeny diferencované podľa zásluh a nakoniec budú všetci lekári i ostatní zdravotníci spokojní nielen s odmenou, ale aj s prejavenou úctou spoločnosti aj voči tejto profesii.



Ako pre TASR uviedla výkonná riaditeľka ZAP Zuzana Dolinková, asociáciu mrzí, že minister zdravotníctva Krajčí (OĽANO) doteraz neprejavil ani morálne gesto voči ambulantným lekárom, aktívne sa nezaujíma a nerieši prehlbujúce sa problémy ambulantného sektora, ale naopak vo svojich mediálnych vyjadreniach opakovane uvádza, že ide vyberať tých, ktorí skutočne stáli v prvej línii v boji s pandémiou.



"Nikto z kompetentných vo vedení rezortu sa však nezaoberá tým, z akých, možno objektívnych, dôvodov museli byť niektoré ambulancie v nejakom čase počas pandémie zatvorené. Či mali tieto zatvorené ambulancie zabezpečené ochranné pomôcky, či nešlo o lekárov v rizikovej vekovej skupine, ktorých máme na Slovensku viac ako štvrtinu, a ktorým dnes musíme ďakovať za to, že práve preto, že mali ambulancie v danom čase zatvorené, sa mohli po uvoľnení opatrení do nich vrátiť a stále držia kolabujúci sa ambulantný sektor v prevádzke," uviedla.



ZAP šéfa rezortu zdravotníctva vyzval, aby po vzore Česka pozeral plošne na zdravotníkov ako na tých, ktorí sú v boji s ochorením COVID-19 nenahraditeľní. "Ak nezvládneme pandémiu medicínsky, ekonomicky sa o to nemusíme ani pokúšať. Ľudské zdroje v zdravotníctve sú alfou a omegou a bez fungujúceho zdravotníctva nemôže fungovať žiadna spoločnosť," zdôraznila Dolinková.