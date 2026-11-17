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Združenia politických väzňov si pripomínajú obete komunizmu
Konfederácia politických väzňov Slovenska si Deň boja za slobodu a demokraciu pripomenie popoludní pri pamätníku Brána slobody v bratislavskom Devíne.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Združenia politických väzňov si v Bratislave v utorok pripomínajú obete komunistického režimu spred roku 1989. Zorganizovali viaceré pietne podujatia. Ďalšie pietne spomienky sú naplánované aj v iných mestách Slovenska.
Združenie Politickí väzni Zväzu protikomunistického odboja zorganizovali pietny akt kladenia vencov pri centrálnom Pamätníku popraveným a umučeným politickým väzňom komunizmu na cintoríne vo Vrakuni. Pietne akty sa tam uskutočňujú na každé výročie Nežnej revolúcie.
Konfederácia politických väzňov Slovenska si Deň boja za slobodu a demokraciu pripomenie popoludní pri pamätníku Brána slobody v bratislavskom Devíne. Súčasťou programu má byť aj ocenenie bývalého politického väzňa a duchovné slovo biskupov.
Spomienkové podujatia sa uskutočnia aj v iných mestách. Napríklad v Martine či v Poprade.
Združenie Politickí väzni Zväzu protikomunistického odboja zorganizovali pietny akt kladenia vencov pri centrálnom Pamätníku popraveným a umučeným politickým väzňom komunizmu na cintoríne vo Vrakuni. Pietne akty sa tam uskutočňujú na každé výročie Nežnej revolúcie.
Konfederácia politických väzňov Slovenska si Deň boja za slobodu a demokraciu pripomenie popoludní pri pamätníku Brána slobody v bratislavskom Devíne. Súčasťou programu má byť aj ocenenie bývalého politického väzňa a duchovné slovo biskupov.
Spomienkové podujatia sa uskutočnia aj v iných mestách. Napríklad v Martine či v Poprade.