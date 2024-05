Združenie chce pomocou zbierky spríjemniť pacientom čas v nemocnici

Bratislava 27. mája (TASR) - Občianske združenie (OZ) Červený nos Clowndoctors spustilo od pondelka v spolupráci s potravinovým reťazcom zbierku, ktorej cieľom je získať prostriedky na organizáciu 365 návštev detských aj dospelých pacientov v nemocniciach. Prostredníctvom kúpy červeného penového nosa v potravinách v hodnote jedno euro môžu ľudia prispieť k realizácií týchto návštev. Zbierka potrvá do 9. júna.



"Nos má priniesť to, aby sa viac detí, malých pacientov na detských oddeleniach mohlo smiať a aby sa mohlo zrealizovať až 365 zdravotných klauniád práve na tých detských oddeleniach v nemocniciach po celom Slovensku," uviedla riaditeľka pre darcovstvo a strategickú komunikáciu OZ Katarína Kouřilová.







OZ priblížilo, že "klauniáda" je návšteva, ktorú realizuje od izby k izbe dvojica zdravotných klaunov na jednom alebo viacerých oddeleniach nemocnie alebo v seniorskom zariadení. Jedna návšteva trvá štandardne dve až tri hodiny.



Ak by sa červených nosov podarilo predať viac ako 365, potvrdilo by to, že ľuďom záleží na tom, aby pomáhali iným, poznamenal vedúci úseku komunikácie spoločnosti Lidl Tomáš Bezák.