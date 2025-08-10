< sekcia Slovensko
ZMOS: Dňom bielych ruží si ctíme ťažké a poctivé remeslo
V bani Handlová 10. augusta 2009 prišlo o život deväť baníkov a 11 banských záchranárov.
Autor TASR
Handlová 10. augusta (TASR) - Dňom bielych ruží si pripomíname nielen spomienku na tragické udalosti, pri ktorých prišli o život desiatky baníkov, ale aj poctu ťažkému a poctivému remeslu, ktoré po stáročia živilo naše rodiny a formovalo tvár mnohých našich miest a obcí. Pri príležitosti Dňa obetí banských nešťastí to v nedeľu uviedol predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik.
V bani Handlová 10. augusta 2009 prišlo o život deväť baníkov a 11 banských záchranárov. „Tento dátum sa stal symbolom úcty k tým, ktorí vykonávali túto náročnú prácu. Ich obeta je pripomienkou, že každá práca si zaslúži rešpekt, najmä ak je spojená s nasadením, nebezpečenstvom a službou iným,“ doplnil Božik.
Podľa jeho slov patrilo baníctvo k najťažším povolaniam, no zároveň bolo zdrojom obživy, hrdosti a súdržnosti komunít. „Dnes sa pietne akcie konajú nielen v Handlovej, ale aj v ďalších mestách a obciach s baníckou tradíciou ako Prievidza, Nováky, Rožňava, Gelnica, Rudňany, Banská Štiavnica a iné, kde sa stretávajú predstavitelia samospráv, baníckych spolkov a verejnosti, aby položili biele ruže a vzdali úctu obetiam,“ priblížil predseda.
Božik dodal, že v čase, keď sa bane zatvorili a regióny sa transformujú na nové hospodárske odvetvia, je dôležité uchovať si spomienku na toto ťažké remeslo aj tragické chvíle, ktoré sprevádzali jeho históriu. Tieto momenty sú podľa neho trvalou súčasťou našej identity a svedectvom odvahy ľudí, ktorí svojou prácou prispeli k rozvoju Slovenska.
ZMOS pri tejto príležitosti vyjadrilo úctu všetkým obetiam banských nešťastí, ich rodinám a blízkym. „Spomienka na nich má trvalé miesto v našich komunitách, mestách a obciach, ktoré si vážia históriu i ľudskú dôstojnosť,“ doplnil predseda ZMOS.
