Združenie: Dohoda rezortu vnútra a LOZ je pozitívnou správou

Bratislava 20. decembra (TASR) - Dohoda Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR a Lekárskeho odborového združenia (LOZ) je pozitívnou správou, ktorú všetci zdravotníci i pacienti tak veľmi potrebovali. Na sociálnej sieti to v reakcii na piatkové oznámenie dohody vyhlásilo Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZSaPA).



"Ako sestry a pôrodné asistentky veríme, že tento krok je začiatkom cesty k stabilnejšiemu zdravotníctvu. Je to krok, ktorý nám dáva nádej, že sa budú zlepšovať pracovné podmienky, odmeňovanie zdravotníkov bude spravodlivé a predovšetkým kvalita zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov bude zabezpečená," uviedlo združenie.



Dohoda niekoľko dní pred Vianocami je podľa OZSaPA symbolom spolupráce a ochoty hľadať riešenia pre dobro všetkých. Združenie verí, že zmier prinesie pokoj a stabilitu. "Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na rokovaniach a podporovali úsilie o lepšie zdravotníctvo," dodalo.



Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v piatok v mene vlády podpísal s Lekárskym odborovým združením (LOZ) zmluvu o nastolení sociálneho zmieru v zdravotníctve. Vláda sa v nej zaviazala k plneniu viacerých požiadaviek lekárskych odborárov. Rovnako k tomu, že o sporných bodoch budú obe strany ďalej rokovať. LOZ má zabezpečiť, aby lekári stiahli svoje výpovede. Nemocničným lekárom by sa podľa zmluvy mali zvyšovať platy podľa pôvodného stavu pred konsolidáciou. Uzavretím zmluvy sa podarilo zabrániť kolapsu nemocníc, ktorý hrozil pre výpovede viac ako 3300 lekárov.