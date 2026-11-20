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Združenie HIV/AIDS Slovensko ponúkne bezplatné testovanie
Cieľom kampane je zvýšiť dostupnosť testovania, podporiť prevenciu a odbúravať predsudky spojené so sexuálnym zdravím.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Občianske združenie HIV/AIDS Slovensko sa zapojí do jesenného Európskeho týždňa testovania, ktorý sa uskutoční od 23. do 30. novembra. Vo svojom komunitnom centre na Pražskej ulici v Bratislave ponúkne bezplatné a anonymné testovanie na HIV, syfilis a hepatitídu C. Súčasťou bude aj špeciálne nočné testovanie CheckPoint Night. TASR o tom informovalo združenie.
„Testovanie nie je otázkou toho, aký život človek vedie, ale toho, či pozná svoj zdravotný stav. Chceme, aby ľudia vnímali testovanie ako úplne prirodzenú súčasť starostlivosti o svoje zdravie, bez hanby, predsudkov a zbytočných obáv,“ uviedol zakladateľ a výkonný riaditeľ združenia Nino Koller.
Cieľom kampane je zvýšiť dostupnosť testovania, podporiť prevenciu a odbúravať predsudky spojené so sexuálnym zdravím. Združenie upozornilo, že viaceré sexuálne prenosné ochorenia môžu dlhodobo prebiehať bez príznakov. Včasná diagnostika umožňuje začať liečbu, predchádzať zdravotným komplikáciám a znižovať riziko ďalšieho prenosu infekcie. Poukázalo tiež na dlhodobý nárast výskytu syfilisu, o ktorom podľa neho svedčia štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií.
Testovanie sa uskutoční v pondelok (23. 11.) a utorok (24. 11.) od 17.00 do 19.00 h a v stredu (25. 11.) od 17.00 do 20.30 h. Nočné testovanie CheckPoint Night bude v piatok (27. 11.) od 22.00 do 3.00 h nasledujúceho dňa.
„Testovanie nie je otázkou toho, aký život človek vedie, ale toho, či pozná svoj zdravotný stav. Chceme, aby ľudia vnímali testovanie ako úplne prirodzenú súčasť starostlivosti o svoje zdravie, bez hanby, predsudkov a zbytočných obáv,“ uviedol zakladateľ a výkonný riaditeľ združenia Nino Koller.
Cieľom kampane je zvýšiť dostupnosť testovania, podporiť prevenciu a odbúravať predsudky spojené so sexuálnym zdravím. Združenie upozornilo, že viaceré sexuálne prenosné ochorenia môžu dlhodobo prebiehať bez príznakov. Včasná diagnostika umožňuje začať liečbu, predchádzať zdravotným komplikáciám a znižovať riziko ďalšieho prenosu infekcie. Poukázalo tiež na dlhodobý nárast výskytu syfilisu, o ktorom podľa neho svedčia štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií.
Testovanie sa uskutoční v pondelok (23. 11.) a utorok (24. 11.) od 17.00 do 19.00 h a v stredu (25. 11.) od 17.00 do 20.30 h. Nočné testovanie CheckPoint Night bude v piatok (27. 11.) od 22.00 do 3.00 h nasledujúceho dňa.