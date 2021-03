Združenie krajov SK8 žiada politikov opustiť nezmyselné hádky

Trnava 4. marca (TASR) – Združenie samosprávnych krajov SK8 vyzýva vládu a politikov, aby opustili nezmyselné hádky a venovali sa manažmentu zvládnutia pandémie na Slovensku a vládnutia so všetkou dôraznosťou. Výzvu prijali na zasadnutí predsedov samosprávnych krajov v Trnave. Informovali o tom na stretnutí s novinármi po skončení rokovania.



S iniciatívou vyšiel predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter. Povedal, že na výzve sa predsedovia dohodli naprieč politickému spektru. "Dnes žijeme naozaj ťažký čas, ktorý sa dá prirovnať k vojnovému času, keď zomierajú ľudia. Samozrejme, že to rozhádzalo vzťahy v rodinách aj na politickej scéne, no nezostáva nám nič iné, len sa zodpovedne postaviť k všetkým problémom, odložiť stranícke tričká a spolupracovať na tom, čo potrebujú občania – odstrániť riziko pandémie, ale aj rozklad, spôsobený nezhodou v celom politickom spektre," povedal.



Stretnutie SK8 malo na programe otázku veľkokapacitných očkovacích centier i podporu cestovného ruchu. Na rokovaní štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby SR Katarína Bruncková informovala aj o pripravovanej novele zákona o cestovnom ruchu. "Cestovný ruch je dôležitý pre každý región, budeme hľadať cesty, ako mu pomôcť. Cieľom novely je podporu zefektívniť," povedala.



Samosprávne kraje sú ministerstvom zdravotníctva poverené koordináciou procesu vakcinácie obyvateľstva. Predsedovia vyšších územných celkov si vymenili skúsenosti s doterajším priebehom i prípravou veľkokapacitných očkovacích centier. Predseda Trnavského samosprávneho kraja i SK8 Jozef Viskupič uviedol, že každý z krajov je v inej situácii. Najdôležitejšie v procese je odbremeniť nemocničné prostredie prostredníctvom ambulantného sektora alebo iných zložiek. "Cieľom je, aby existovali v horizonte 15 až 20 týždňov reálne kapacity, ak budeme disponovať väčším množstvom vakcín," povedal Viskupič.



Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský informoval, že samosprávne kraje žiadajú štát o kompenzáciu výpadku príjmu z cestovného v prímestskej autobusovej doprave za rok 2020, ktoré sú dovedna 30 miliónov eur. Kraje potrebujú aspoň čiastočnú intervenciu štátu, pretože výpadok ovplyvní rozpočty krajov a ich možnosti investovania.



Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška hovoril o iniciatíve novelizácie zákona o verejnom obstarávaní, ktorá krajským samosprávam umožní vytvárať spoločné podniky so súkromným sektorom, napríklad v oblasti prímestskej autobusovej dopravy. "Kopírujeme smernicu Európskej komisie z roku 2014, ktorá dáva možnosť takýmto partnerstvám," povedal. "Kraje majú často problémy nájsť nových dodávateľov vo verejnom záujme," doplnil s tým, že by sa stali konkurentom prirodzeným monopolom.