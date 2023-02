Združenie miest a obcí: Drancovanie samospráv sa musí skončiť

Bratislava 22. februára (TASR) - Predstavitelia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) požiadali predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme rodina), aby parlament do predčasných volieb neprijímal zákony, ktoré poškodzujú samosprávy. Predseda Komory miest ZMOS-u a primátor Partizánskeho Jozef Božik to uviedol na stredajšom protestnom zhromaždení pod názvom Kto škodí mestám a obciam, škodí ľuďom.



Protest pred budovou parlamentu upozornil na neriešené problémy a neakceptovateľný prístup centrálnej moci k mestám a obciam. Samosprávy i prostredníctvom neho ostro kritizujú napríklad nedostatočné a nepremyslené kompenzačné mechanizmy pri vysokých cenách energií. Poukazujú tiež na ďalšie legislatívne zámery zákonodarcov, ktoré poškodzujú samosprávu. "Ak chcú destabilizovať jeden z posledných funkčných prvkov v tomto štáte, môžu to takto urobiť. No my sme tu preto, lebo sa nedáme," uviedol Božik.



Ďalší predstavitelia miest a obcí pripomenuli, že bez samosprávy by štát nezvládol výzvy predchádzajúceho obdobia, či už v čase pandémie, alebo pri pomoci odídencom z Ukrajiny. "My však nemôžeme donekonečna suplovať štát, zvlášť ak sme potom konfrontovaní opatreniami, ktoré nás poškodzujú. Toto drancovanie sa musí skončiť," vyhlásil starosta bratislavského Ružinova Martin Chren.



Primátorka Sliača Ľubica Balgová poukázala na to, že vláda a parlament prijatými zákonmi s negatívnym dosahom na rozpočty samospráv "jednej skupine dávajú a všetkým berú". Kritizovala chaos, nesystémovosť a absenciu všeobecne akceptovaných pravidiel.



Starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák skonštatoval, že v prípade prísľubov vlády s pomocou pri zdražovaní energií boli uistenia negované realitou. "V januári nám kázali roztrhať faktúry s vysokými sumami, že prídu opravené. Prišli. Ešte na vyššie sumy," oznámil. Mnohé, najmú menšie obce sú podľa neho na pokraji ekonomického kolapsu.



ZMOS sa listami so svojimi požiadavkami obracia na najvyšších ústavných činiteľov. Deklaruje pripravenosť rokovať aj s povereným premiérom, žiada však, aby samosprávy, podľa vzoru Česka či Rakúska, boli pre vládu skutočným partnerom.



Podporu protestu vyjadrila mimoparlamentná strana Hlas-SD. Jej podpredseda a poslanec národnej rady Richard Raši zdôraznil, že vládna pomoc ľuďom nemôže ísť na úkor zdrojov samospráv. "Tie potom nemajú inú šancu, ako chýbajúce peniaze zobrať svojim obyvateľom vo forme zvýšených poplatkov a miestnych daní," uviedol Raši.