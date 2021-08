Združenie miest a obcí: Nový COVID automat vnáša chýbajúci systém

Bratislava 12. augusta (TASR) – Nový COVID automat vnáša do pravidiel systém, zrozumiteľnosť a transparentnosť, čo doposiaľ chýbalo. Regiónom to spôsobovalo nemalé komplikácie a medzi ľuďmi sa preto vytváralo napätie a nedôvera voči nastaveným pravidlám, odporúčaniam a usmerneniam. Skonštatoval to ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák.



"Musíme však konštatovať, že až aplikačná prax odkryje prípadné problémy a riziká, ktoré môžeme vnímať napríklad v tom, akým spôsobom zareagujú podnikateľské prevádzky, napríklad reštaurácie, penzióny a podobne," uviedol pre TASR Kaliňák. Podotkol, že ak to bude na úrovni regiónov výrazne odlišné z hľadiska požiadaviek kladených na očkovaných a neočkovaných ľudí, môže sa tak vytvárať dojem podporovania dvoch kategórií obyvateľov žijúcich v komunitách.



Pripomenul tiež, že samosprávy očakávajú v mimoriadne krátkej dobe potrebné vyhlášky a vykonávacie predpisy, aby sa dokázali čo najlepšie pripraviť a pritom rešpektovať vládou schválené pravidlá. "Mestá a obce však budú mať určitú dilemu, do akej miery obmedzovať a regulovať služby a pritom znížiť očakávané tržby a do akej miery ponechať voľnosť a pritom očakávať individuálnu zodpovednosť jednotlivcov, ktorí tvoria miestne komunity," poznamenal Kaliňák.



Nový COVID automat, ktorý tento týždeň schválila vláda, zavádza päť farieb rizikovosti okresov - od zelenej (monitoring) cez oranžovú (ostražitosť), červenú (1. stupeň ohrozenia), bordovú (2. stupeň ohrozenia) až po čiernu (3. stupeň ohrozenia). Pri zmene farby sa má brať do úvahy okrem počtu nakazených napríklad aj zaočkovanosť okresu v populácii nad 50 rokov. Čím viac očkovaných v tejto skupine ľudí bude daný okres mať, tým bude väčšia šanca, že sa posunie do lepšej farby a napriek číslu nakazených v ňom budú platiť miernejšie opatrenia.



Prevádzky sa po novom rozhodnú, či budú púšťať iba zaočkovaných alebo negatívne testovaných a ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, alebo všetkých vrátane neočkovaných a netestovaných. Podľa toho sa potom budú odvíjať aj ďalšie opatrenia.