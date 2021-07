Združenie miest a obcí skúma dostupnosť služieb v samosprávach

Bratislava 10. júla (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) skúma dostupnosť sociálnych a zdravotníckych služieb v jednotlivých samosprávach. Dostupnosť takýchto služieb má totiž výrazný vplyv na kvalitu života občanov, preto by mala kopírovať demografický vývoj, regionálne špecifiká i reálne potreby ľudí. V najnovšom prieskume sa preto sústredí na kľúčové aspekty spomínaných služieb. TASR o tom informoval Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS.



ZMOS sa napríklad zaujíma, či mestá a obce sú aj poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti alebo sociálnozdravotných služieb, ako sú nemocnice, stacionáre, polikliniky či agentúry ošetrovateľskej starostlivosti. Pýta sa, či majú obyvatelia priamo v obci, respektíve v meste prístup k lekárskej starostlivosti, prípadne prístup k zdravotnej starostlivosti aspoň raz do týždňa. Zisťuje tiež vhodnosť priestorov ambulancií či ich dopravnú dostupnosť. Otázky sa týkajú tiež prípadného zrušenia ambulancie všeobecného lekára, všeobecného lekára pre deti, gynekologickej ambulancie alebo zubno-lekárskej ambulancie za uplynulých päť rokov, a to bez náhrady.



ZMOS sa zároveň pýta, či samospráva je zriaďovateľom a aj poskytovateľom (v zmysle originálnej kompetencie miestnej samosprávy) jednej alebo viacerých z foriem sociálnych služieb, prípadne či zabezpečuje vykonávanie niektorej sociálnej služby objednávaním u cudzieho neverejného poskytovateľa sociálnej služby.



Zber dát potrvá do 31. augusta. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu bude aj tzv. druhostupňové triedenie dát, a to pre poznanie postojov starostov a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných kategórií obcí. Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy.