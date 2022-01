Združenie miest avizuje protest, Únia miest Slovenska sa nepripojí

Bratislava 28. januára (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) avizuje na 2. februára protest samospráv pred Úradom vlády SR v Bratislave. Chce na ňom predstaviť požiadavky miest a obcí k vláde a parlamentu. Únia miest Slovenska (ÚMS) a jej členovia sa však na tomto zhromaždení nezúčastnia, v aktuálnej situácii totiž nepovažujú takýto postup za vhodný a ani rozumný.



ZMOS, naopak, tvrdí, že aj napriek zložitej epidemiologickej situácii je to z dôvodu dlhodobej neprínosnej komunikácie jediná možnosť, ako vstúpiť do procesov prijímania zákonov.



"Mestá a obce, ktoré počas všetkých vĺn pandémie COVID-19 zabezpečovali všetky kľúčové opatrenia na ochranu svojich obyvateľov, samosprávy, ktoré testujú a očkujú a sú spoľahlivým partnerom štátu, sú dlhodobo ignorované pri príprave zákonov," informoval TASR ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.



Neexistuje podľa neho skutočná komunikácia medzi štátom a samosprávami. "Štát nechal obce a mestá pred dverami," poznamenal s tým, že štát na jednej strane ignoruje vecný prístup zo strany miest a obcí, ale na druhej strane na ne presúva ďalšie úlohy a spravidla bez peňazí.



Predsedníctvo ZMOS navrhlo formát štyroch členov za každé regionálne združenie miest a obcí, ktorých je celkovo 61. "Ak nebude prezentovaným požiadavkám vyhovené, ďalším krokom bude štrajk na úrovni všetkých samospráv," avizuje Kaliňák.



ÚMS však nepovažuje za vhodné v čase pandemickej, ekonomickej i klimatickej krízy, ale aj hroziaceho vojnového konfliktu na Ukrajine zvyšovať napätie v spoločnosti štrajkovaním. K ZMOS-u sa preto nepripojí. Prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček nie je stotožnený s tým, aby boli primátori miest v aktuálnej situácii súčasťou takýchto podujatí.



Únia taktiež priznáva, že nie je spokojná s mnohými rozhodnutiami vlády a parlamentu, ktoré komplikujú život samospráve. "Nespokojnosť dávame patrične najavo, upozorňujeme na tieto rozhodnutia a budeme to robiť ďalej. Robiť to však cez demonštrácie a vyhrážkami, štrajkmi ako ZMOS nepovažujeme za vhodné. Nemáme záujem ešte viac zvyšovať napätie v spoločnosti," vyhlásil Rybníček.



ZMOS združuje 2784 samospráv z celkového počtu 2929. Zo 140 miest je členom ZMOS 131 a z 2750 obcí sa svojím členstvom k združeniu hlási 2653. Je tak najväčšia nevládna organizácia združujúca, zastupujúca a reprezentujúca mestá, obce a mestské časti v SR. ÚMS zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska.