Združenie podporuje zámer Suska vypustiť trestný čin ohýbania práva
Sudcovia sú podľa združenia aj v súčasnosti postihnuteľní za svojvoľné rozhodnutia v disciplinárnom konaní a v trestnom konaní za trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa.
Autor TASR
Bratislava 30. januára (TASR) - Sudcovské združenie Za otvorenú justíciu (ZOJ) podporuje zámer ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) úplne vypustiť trestný čin ohýbania práva z Trestného zákona. TASR o tom informovala hovorkyňa ZOJ Katarína Javorčíková.
„Podľa združenia je toto ustanovenie vágne, v praxi neúčinné a aktuálne navrhované zmeny v legislatíve môžu viesť k nebezpečným rozdielom v postihnuteľnosti sudcov a k neprimeranej ochrane vyvolenej skupiny občanov,“ zdôraznila. Sudcovia sú podľa združenia aj v súčasnosti postihnuteľní za svojvoľné rozhodnutia v disciplinárnom konaní a v trestnom konaní za trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa.
„Súčasná úprava navyše obsahuje absurdný rozpor. Trestný čin ohýbania práva má nižší prah závažnosti ako uvedené disciplinárne previnenie, čo je v právnom štáte neprípustný hodnotový nesúlad,“ zdôraznila s tým, že v praxi je známy jediný prípad odsúdenia za tento trestný čin na základe dohody o vine a treste.
Ak na vypustenie trestného činu ohýbania práva nebude politická vôľa, združenie navrhuje ponechať trestne stíhaným sudcom procesnú ochranu výlučne podľa súčasne platného ustanovenia zákona o súdnej rade. ZOJ navrhuje odmietnuť legislatívny návrh na rozšírenie právomocí súdnej rady pri súhlase s trestným stíhaním sudcov pre činy nesúvisiace s ich rozhodovacou činnosťou.
Minister Susko vo štvrtok (29. 1.) informoval, že snahou rezortu spravodlivosti je nájsť odborné riešenie v súvislosti s trestným činom ohýbania práva, ktorý zaviedla do právneho systému SR predchádzajúca vláda. V tejto súvislosti absolvoval aj stretnutie so skupinou spravodajcov Benátskej komisie.
