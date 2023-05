Združenie Rodičia.sk tretiu hodinu telesnej výchovy podporuje

Bratislava 2. mája (TASR) - Občianske združenie (OZ) Rodičia.sk podporuje novelu školského zákona, ktorej cieľom je zvýšenie minimálneho rozsahu výučby telesnej výchovy na tri vyučovacie hodiny týždenne pre základné školy a dve vyučovacie hodiny pre stredné školy. Zároveň si združenie uvedomuje, že pre niektoré školy bude zvýšenie počtu hodín telesnej výchovy veľkou výzvou, pretože trpia nedostatkom kvalifikovaných učiteľov, niektoré aj chýbajúcou pohybovou infraštruktúrou.



Na to, že pohyb a šport patria k deťom a do škôl, upozornilo združenie už v období pandémie. Poukázalo vtedy na akútny problém absencie pohybu a športu na slovenských školách a v životoch mladistvých všeobecne. "Reprezentatívny celoslovenský prieskum v roku 2021 navyše potvrdil, že aj široká verejnosť a rodičia naprieč krajinou problém jednoznačne vnímajú, chápu pohyb a šport ako jeden z jeho kľúčových aspektov a očakávajú od školského systému riešenia vrátane zvýšenia hodín telesnej výchovy na minimálne tri vyučovacie hodiny týždenne," uviedol výkonný riaditeľ OZ Rodičia.sk Matej Stuška.



"Keďže v praxi na školách neevidujeme dostatočnú iniciatívu štátnych orgánov a samospráv na odstránenie tohto deficitu, vnímame snahu o zakotvenie tretej hodiny telesnej výchovy týždenne do legislatívy ako silný motivačný impulz pre všetky zúčastnené strany. Je pre nás sklamaním, že ani devastačný vplyv izolácie detí na ich zdravie počas pandémie v rokoch 2020 až 2022 nebol pre štátne orgány dostatočným impulzom na to, aby tému telesnej výchovy a pohybu na školách povýšila na jednu z priorít," uviedli z OZ. Ako dodali, dôležité zmeny v učebnom pláne by sa podľa nich nemali realizovať cez poslanecké návrhy, ale buď cez vládne návrhy pripravené odborníkmi a po konzultácii s odbornou verejnosťou, prípadne na základe rozhodnutia jednotlivých škôl.



OZ Rodičia.sk návrh poslancov Národnej rady SR víta a verí, že všetky dotknuté strany nájdu ambiciózne, ale zároveň aj akceptovateľné legislatívne riešenie.