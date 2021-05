Združenie samosprávnych krajov SK8 oslavuje 15 rokov fungovania

Bratislava 29. mája (TASR) - Združenie samosprávnych krajov SK8 oslavuje 15 rokov svojho pôsobenia. Hoci vzniklo v roku 2006, v minulosti bolo pomerne neaktívne, povedal pri tejto príležitosti šéf združenia samosprávnych krajov SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. Podľa jeho slov sa činnosť združenia podarilo rozprúdiť až v januári 2018.



"Teší ma, že sa stávame relevantným partnerom vláde, parlamentu, štátnym orgánom a inštitúciám. Vďaka iniciatíve sa nám podarilo ovplyvniť viaceré zákony v prospech obyvateľov regiónov, napríklad v oblasti verejnej dopravy alebo krízového riadenia,“ uviedol.



Ambíciou krajov je podľa jeho slov zaviesť tradíciu pravidelného dialógu so slovenskou vládou. Združenie sa aktuálne zameriava predovšetkým na prípravu reformy verejnej správy, ktorá by podľa SK8 mala byť postavená na princípoch decentralizácie, subsidiarity a fiškálnej autonómie krajov.



Úpravou by podľa SK8 malo prejsť rozdelenie kompetencií medzi štát, samosprávne kraje a obce, ako aj spôsob financovania samospráv. Výzvou pre kraje je tiež príprava efektívneho čerpania európskych zdrojov v rámci programového obdobia 2021-2027 a z fondu obnovy.



"Pretrvávajúca pandémia poukázala aj na akcieschopnosť samospráv vrátane tých regionálnych. Zvládame aj úlohu takého rozsahu, akou je zabezpečovať masové očkovanie, čím nás poverila vláda. Od toho sa chceme odraziť v pripravovanej reforme verejnej správy. Sme totiž presvedčení, že kompetencie v mnohých oblastiach by pri efektívnejšej organizácii vecí verejných mohla vykonávať samospráva lepšie, adresnejšie, pružnejšie, hospodárnejšie a zo svojej podstaty bližšie k ľuďom," skonštatoval Viskupič.



Združenie komunikuje s ostatnými organizáciami reprezentujúcimi samosprávy a nadviazala spoluprácu s Asociáciou krajov Českej republiky.



Členmi združenia sú predsedovia samosprávnych krajov. Aktuálnym predsedom je Jozef Viskupič. Podpredsedami sú predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter a predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.