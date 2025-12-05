< sekcia Slovensko
Združenie SK8 rokovalo s FPU o podpore regionálnej kultúry
Financovanie regionálnej kultúry čelí dramatickému výpadku z podpôr Fondu na podporu umenia (FPU), uviedli predsedovia samosprávnych krajov.
Oponice 5. decembra (TASR) - Financovanie regionálnej kultúry čelí dramatickému výpadku z podpôr Fondu na podporu umenia (FPU). Uviedli to predsedovia samosprávnych krajov počas spoločného rokovania v rámci združenia SK8, ktoré sa v piatok konalo v Oponiciach.
Podľa predsedu SK8 a predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča mali predstavitelia krajov výhrady predovšetkým k tomu, že zdroje v FPU narástli, no objem financií pre samosprávne kraje klesá. „Na stretnutí s predsedom Rady FPU Matúšom Oľhom a riaditeľom FPU Františkom Kornajom sme hovorili o tom, že by sme chceli predvídateľnosť v rozhodovaní o financovaní kultúry. Kraje zriaďujú viac ako 150 kultúrnych inštitúcií a sú najmohutnejším zriaďovateľom kultúry na Slovensku. Preto by sme sa radi uchádzali o prostriedky v objeme 15 až 20 percent. Ak prichádza k nejakej zmene, nechceme byť do budúcna prekvapovaní nejakou redukciou, pretože zo 17-percentného balíka sme za posledné obdobie klesali len na desať percent podpory,“ skonštatoval Viskupič.
Podľa jeho slov regionálna kultúra stojí pred vážnym ohrozením. „Ak krajské kultúrne inštitúcie prídu o významný zdroj financovania, ich činnosť bude obmedzená, respektíve ukončená. Napríklad v roku 2025 Rada FPU znížila dotáciu pre zriaďované divadlá až o 70 percent,“ pripomenuli zástupcovia SK8.
Predsedovia vyšších územných celkov (VÚC) s predstaviteľmi fondu rokovali aj o vynechaní podpory pre krajské knižnice, múzeá, galérie alebo osvetové strediská. „Dohodli sme sa, že sa v roku 2026 budeme pýtať, či môže prísť k prehodnoteniu, alebo máme naozaj do budúcna počítať, že do regionálnej kultúry, do inštitúcií, ktoré zriaďujú kraje, bude prichádzať menej peňazí. Dohodli sme sa, že budeme FPU adresovať súbor otázok a v januári si na ne budeme odpovedať. Musíme vedieť, akým spôsobom bude fond rozhodovať o potrebách našich kultúrnych inštitúcií. Naším hlavným zámerom je mať predvídateľného partnera, pretože kultúra štátu sa bez regiónov jednoducho robiť nedá,“ zdôraznil Viskupič.
Predseda Rady FPU ocenil pozvanie na rokovanie SK8, na ktorom mohol objasniť kroky a ciele fondu. „Je pravdou, že doteraz VÚC dostávali okolo 17 percent z 20-miliónovej dotácie, ktorá išla z FPU. Teraz sa navýšili prostriedky vo fonde o ďalších 10.000.000 eur a podporovala sa predovšetkým infraštruktúra. Je pravdou, že kraje v tejto prvej výzve neboli, ale v budúcnosti, kedy chceme tieto výzvy zopakovať, to určite budeme korigovať. Kultúrne ustanovizne v pôsobnosti VÚC vždy boli a budú veľkým percentom dotované a v tomto nemienime zľaviť,“ uviedol Oľha.
