Združenie SK8: Stabilita samospráv závisí aj od férových volieb
Autor TASR
Bratislava 10. septembra (TASR) - Samosprávy sú kľúčovým pilierom demokracie a ich stabilita závisí od pravidelných a férových volieb. Pre TASR to uviedol predseda združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) a zároveň predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. Nepovažuje v súčasnosti za vhodné zaoberať sa predlžovaním funkčných období. Označil to za neprediskutovanú a veľmi zmätočnú tému.
„Dovolím si apelovať na otvorenú diskusiu o akejkoľvek zmene týkajúcej sa fungovania samospráv, aj v kontexte, že má byť zvolaná Rada vlády SR pre verejnú správu,“ zdôraznil Viskupič.
Pripomenul, že samosprávy dlhodobo otvárajú priority, ktoré hovoria o posilnení finančnej stability a kompetencií obcí, miest a krajov, ale aj ďalšie veci. Ak má byť podľa neho otvorená otázka predlžovania volebných období, nie však aktuálnych volebných mandátov, bude to jedna z tých tém, ktorú je možné prebrať. Iba tak je možné zabezpečiť, aby samosprávy plnili svoju úlohu v prospech občanov a rozvoja regiónov.
V tejto dobe však považuje za nevhodné zaoberať sa predlžovaním funkčných období. Akékoľvek zásahy do volebných období by sa mali podľa neho týkať až nasledujúcich volieb, a to najmä „z úcty k občanom, ktorí majú vedieť, na aké presné obdobie svojho zástupcu volia“.
Zároveň si myslí, že akýkoľvek krok musí byť výsledkom širokého spoločenského a politického konsenzu. Otázka dĺžky mandátov orgánov samosprávy obcí, miest a krajov je komplexná a vyžaduje si hlbšiu diskusiu v rámci reformy verejnej správy. „Predlžovanie volebného obdobia bez jasného odôvodnenia a transparentného procesu môže vyvolať pochybnosti o úmysloch tých, ktorí ho navrhujú, aby neboli oslabené princípy demokratického vládnutia,“ odkázal Viskupič.
Na zámer presunutia komunálnych volieb upozornila mimoparlamentná strana Demokrati. Premiér Robert Fico (Smer-SD) chce podľa jej informácií spojiť komunálne voľby s voľbami do Národnej rady SR. Zo stanoviska strany Smer-SD pre TASR vyplýva, že koalícia by sa mohla venovať otázke možného posunu komunálnych volieb.
Na možnosť reagovala napríklad aj Únia miest Slovenska (ÚMS), ktorá diskusiu v tomto prípade označila za irelevantnú, keďže súčasná koalícia nemá ústavnú väčšinu. Ani ÚMS sa však nebráni rokovaniam o možnosti predĺžiť mandát starostov, primátorov a miestnych poslancov na päť rokov, avšak až od roku 2030.
Za správne nepovažujú predlžovať prebiehajúce volebné obdobie o jeden rok ani starostovia mestských častí Bratislavy, ktorí sa na tom jednomyseľne zhodli na pravidelnom stretnutí Regionálneho združenia mestských častí (RZ MČ) hlavného mesta SR Bratislavy.
