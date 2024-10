Združenie SK8 vstupuje do iniciatívy o cievnej mozgovej príhode

Bratislava 29. októbra (TASR) - Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) vstupuje do medzinárodnej iniciatívy o cievnej mozgovej príhode FAST HEROES. Do piateho ročníka sa tak okrem lekárov - neurológov či záchranárov zapájajú aj vyššie územné celky. Snahou je dostať projekt viac do regiónov. Práve s podporou učiteľov a neurológov sa totiž vďaka vzdelávaniu o cievnej mozgovej príhode na školách zvyšuje povedomie o ochorení priamo v rodinách.



"Vnímame zmysluplnosť tohto projektu a nakoľko manažujeme stredné školy, máme za to, aby sa veľká väčšina z nich do projektu zapojila. Zároveň aktívnou komunikáciou s odbormi školstva na regionálnej úrovni budeme vyvíjať aktivity aj na zapojenie základných škôl do tohto projektu," konštatuje predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.



Vzdelávanie detí a študentov o príznakoch cievnej mozgovej príhody je dôležité z hľadiska rýchlej identifikácie ochorenia a urýchleného privolania rýchlej zdravotnej pomoci. Z medzinárodného prieskumu, do ktorého sa zapojilo aj Slovensko, totiž vyplynulo, že 80 percent ľudí nepozná príznaky cievnej mozgovej príhody a iba 24 percent pacientov, ktorých postihne, si uvedomuje, že má cievnu mozgovú príhodu, pri ktorej ide o život. Len tri percentá pacientov, ktorí dostali ochorenie, si zavolali sanitku.



"Dnes vieme cievnu mozgovú príhodu úspešne liečiť. Máme pacientov, ktorí prekonali ´porážku´ a žijú bez väčšieho hendikepu normálny život. Avšak ide o pacientov, ktorí sa dostali do nemocnice včas a mohla im byť poskytnutá adekvátna zdravotná starostlivosť a účinná liečba. Čas je v tomto prípade rozhodujúci," podotýka Zuzana Gdovinová, prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti a prednostka Neurologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika a Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach.



Na to, aby sa pacienti dostali do nemocnice včas, je potrebná zároveň správna a rýchla reakcia záchranárov. "Verejnosť možno ani nevie, že slovenské záchranky patria v oblasti záchrany pacientov s ´porážkou´ k svetovej špičke," poznamenáva riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZaMED Matej Polák. Avšak aj pre profesionálnych záchranárov je potrebné kontinuálne vzdelávanie a tréning v oblasti diagnostiky a liečby pacientov s "porážkou".



Kampaň FAST HEROES je určená pre cieľové skupiny detí vo veku od päť do deväť rokov. Pre staršie deti od desať rokov na druhom stupni základných škôl je vytvorený vzdelávací ambasádorský program podporený náučnými videami. Novinkou v projekte je modul určený špeciálne pre stredné zdravotné školy a gymnáziá. Do bezplatného päťtýždňového vzdelávacieho programu sa môžu školy prihlásiť cez oficiálnu webovú stránku https://bit.ly/hrdinovia_112.



Aktuálne prešlo bezplatným vzdelávacím cyklom viac ako 50.000 žiakov a študentov. Ambíciou organizátorov je v roku 2025 pokoriť hranicu 70.000 a zaradiť sa medzi popredné krajiny sveta, ktoré vzdelávajú deti a študentov o tomto závažnom neurologickom ochorení. Globálnym zámerom iniciatívy je vytvoriť 101 regiónov sveta, kde bude kompatibilne fungovať systém vzdelávania so záchranným zdravotným systémom a neurologickými iktovými centrami, ktorých je na Slovensku 43.



Na Slovensku preberá aj tento rok nad projektom záštitu ministerstvo školstva.