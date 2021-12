Združenie Sloboda zvierat: Zviera nie je vhodným vianočným darčekom

Bratislava 6. decembra (TASR) - Zviera nie je vhodným vianočným darčekom, často končí v útulkoch či na ulici, upozorňuje občianske združenie Sloboda zvierat. Poukazuje tiež na to, že dopyt po živých darčekoch podporuje množiteľov a priekupníkov zvierat a ich nekontrolovaný anonymný predaj zvierat cez internet. TASR o tom informovala predsedníčka Slobody zvierat Pavla Dugovičová.



"Zviera je živý tvor a nedá sa po sviatkoch vymeniť za iný model ani vrátiť. Je to záväzok na dlhé roky. Odrádzame najmä od živých prekvapení bez predošlej dohody s obdarovaným," povedala Dugovičová. Kapacity slovenských útulkov sú podľa nej celoročne naplnené, pretože počty prijatých zvierat sú vyššie ako počty adopcií. Len útulok Bratislava Polianky prijal od začiatku roka 1769 psov a mačiek, pričom nový domov prostredníctvom domácej alebo zahraničnej adopcie sa podarilo nájsť dosiaľ 997 zvieratám.



Dopyt po živých darčekoch navyše podporuje množiteľov a priekupníkov zvierat. "Masoví producenti šteniat a mačiat chovajú rodičov aj mláďatá v krutých podmienkach, ktoré nie je možné kontrolovať, pokým štát nezavedie povinnú registráciu chovov spoločenských zvierat a nezačne regulovať ich internetový predaj," tvrdí Sloboda zvierat. Práve to žiada v aktuálnej kampani s petíciou za zmenu legislatívy.



Útulky vyzývajú všetkých serióznych záujemcov o zvieratá, aby namiesto kúpy zviera adoptovali. Ako vysvetľujú, adopcia nielen daruje domov, ale uvoľní miesto v útulku pre ďalšie zviera v núdzi. Alternatívou je aj virtuálna adopcia. Prostredníctvom projektu Slobody zvierat Miláčik na diaľku pomáhajú darcovia najmä zvieracím pacientom, seniorom a tým, ktorí nemajú šťastie pri hľadaní nového domova a v útulku strávia dlhý čas.