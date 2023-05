Združenie sudcov chce, aby Karas ostal vo funkcii i v úradníckej vláde

Bratislava 7. mája (TASR) - Združenie sudcov Slovenska (ZSS) apeluje v súvislosti s vymenovaním tzv. úradníckej vlády na zachovanie odbornej kontinuity vo vedení Ministerstva spravodlivosti (MS) SR na čele s ministrom Viliamom Karasom. TASR o tom v nedeľu informoval prezident združenia František Mozner.



Združenie je presvedčené o tom, že prípadná výmena súčasného vedenia MS povedie ešte k väčšiemu skomplikovaniu všetkých rozbehnutých projektov v oblasti justície, skonštatoval Mozner.



V tejto súvislosti ZSS hovorí o tom, že súčasné vedenie rezortu spravodlivosti, najmä v rámci tvorby legislatívy, ale aj pri viacerých koncepčných otázkach týkajúcich sa fungovania justičného systému na Slovensku, obnovilo reálny dialóg so všetkými zainteresovanými subjektmi, a to v snahe prijať také riešenia, ktoré v záujme ich praktickej implementácie získajú čo najväčšiu podporu odbornej verejnosti.



Eduard Heger požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú o zbavenie poverenia viesť vládu. Oznámil to počas nedeľného vyhlásenia pre médiá. Rozhodol sa tak preto, lebo prezidentka neprijala ani jeden z jeho návrhov, ktoré považoval za stabilnejšie než vymenovanie úradníckej vlády. Hlave štátu chce nechať priestor pokúsiť sa s úradníckou vládou stabilne priviesť Slovensko k predčasným voľbám.