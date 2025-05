Združenie vyzýva NRSR neschváliť zmeny v disciplinárnych senátov

Bratislava 9. mája (TASR) - Združenie sudcov Za otvorenú justíciu (ZOJ) vyzýva poslancov Národnej rady (NR) SR, aby neschválili vládny návrh novely zákona o sudcoch a prísediacich v časti, ktorá zásadne mení spôsob kreovania disciplinárnych senátov rozhodujúcich o previneniach sudcov. Podľa združenia k zmene vláda pristupuje bez toho aby vysvetlila, prečo je potrebná a v čom zlyhal súčasný platný právny stav, podľa ktorého disciplinárne senáty väčšinovo tvoria profesionálni sudcovia Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR a minoritne prísediaci z radov občanov, ktorých volí Súdna rada SR. TASR o tom informovala hovorkyňa ZOJ Katarína Javorčíková.



Združenie pripomína, že podľa navrhovanej novely by mali mať v disciplinárnych senátoch sudcovia NSS výraznú minoritu, a vo väčšine by ich mali tvoriť prísediaci sudcovia všeobecných súdov, ktorých vyberá Súdna rada SR. „Takýto zásah do fungovania súdnictva je v rozpore so zámerom zákonodarcu v Ústave SR zveriť disciplinárnu právomoc sudcom Najvyššieho správneho súdu,“ argumentuje združenie s tým, že novelu považuje za systémovo nebezpečnú a oslabujúcu pozíciu NSS.



Návrh zákona podľa ZOJ zvyšuje aj riziko konfliktu záujmov v disciplinárnom konaní voči sudcom. To, že súdna rada bude podľa novely nielen väčšinovo vytvárať disciplinárne senáty, ale súčasne bude môcť proti sudcom podávať disciplinárne návrhy, čím bude v pozícii tvorcu disciplinárnych senátov a súčasne aj v pozícii žalobcu v disciplinárnych konaniach, je podľa ZOJ v rozpore s požiadavkami na nestrannosť a nezávislosť rozhodovania disciplinárnych senátov. „Súčasne vracia slovenské súdnictvo späť k praxi, ktorá bola v minulosti oprávnene kritizovaná, pretože sudcovia nižších súdov budú opätovne môcť rozhodovať o zodpovednosti sudcov nadriadených súdov,“ tvrdí združenie.



ZOJ poukazuje aj na negatívny dosah na verejné financie. „Kým súčasní sudcovia Najvyššieho správneho súdu rozhodujú v disciplinárnych senátoch v rámci svojho pracovného úväzku a riadnej mzdy, noví prísediaci z radov sudcov všeobecných súdov budú na túto prácu motivovaní osobitnými finančnými príplatkami, čo predstavuje zbytočné zaťaženie štátneho rozpočtu,“ zhrnulo združenie sudcov.



Vláda SR v stredu (7. 5) schválila návrh novely zákona o sudcoch a prísediacich, podľa ktorej by Súdna rada SR mohla ako kolektívny orgán podávať disciplinárne návrhy na sudcov. Nahradilo by sa tak súčasné oprávnenie predsedu súdnej rady, ktorý má v rukách túto kompetenciu. Tiež sa navrhuje vytvorenie novej databázy pre prísediacich disciplinárnych senátov, ktorá bude pozostávať zo sudcov zvolených Súdnou radou SR. V súvislosti so zmenou zloženia disciplinárnych senátov, ktoré majú po novom pozostávať z predsedu disciplinárneho senátu, členov disciplinárneho senátu a prísediacich, sa nanovo upravuje spôsob výberu prísediacich.



Ministerstvo spravodlivosti SR v minulosti na kritiku ZOJ reagovalo, že predložená novela zákona plne zodpovedá ústavnému postaveniu Súdnej rady SR. Cieľom návrhu je podľa rezortu posilniť tzv. apelačnú zásadu, čím sa má zabezpečiť možnosť odvolania proti každému rozhodnutiu disciplinárneho senátu.