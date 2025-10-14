< sekcia Slovensko
Združenie Za otvorenú justíciu reaguje na slová o potrebe zrušiť ŠTS
Autor TASR
Bratislava 14. októbra (TASR) - Združenie Za otvorenú justíciu (ZOJ) považuje verejné vyhlásenia o potrebe zrušiť Špecializovaný trestný súd (ŠTS) za mimoriadne nebezpečné a nezodpovedné zásahy do fungovania justície. „Takéto vyhlásenia, najmä ak prichádzajú od členov vlády, môžu byť vnímané ako politický tlak na nezávislý súdny orgán, osobitne v situácii, keď súdy rozhodujú vo verejne sledovanom prípade,“ uviedla hovorkyňa ZOJ Katarína Javorčíková.
Zdôraznila, že rozhodnutie o väzbe konkrétneho obvineného nemôže byť dôvodom na spochybňovanie existencie celej súdnej inštitúcie. „Takéto prepojenia sú neprípustné a ohrozujú princíp deľby moci a nezávislosti justície,“ dodala.
Upozornila, že opodstatnenosť ŠTS ako špecializovaného trestného súdu pre najzávažnejšie formy kriminality opakovane potvrdili európske orgány, ktoré zdôrazňovali potrebu mať efektívny a nezávislý súd pre zložité trestné veci, osobitne, ak sú spojené s korupciou. „Pripomíname, že vláda SR opakovane deklarovala, že po zrušení Národnej kriminálnej agentúry a Úradu špeciálnej prokuratúry nemá v úmysle rušiť ŠTS. Náhle zmeny postoja vyvolávajú pochybnosti o stabilite právneho prostredia a dôveryhodnosti Slovenska voči európskym partnerom,“ dodala Javorčíková za ZOJ.
Rozhodnutia ŠTS kritizoval a opodstatnenosť súdu spochybnil minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v súvislosti s verdiktmi súdu o väzbe pre Daniela B., ktorý čelí obžalobe z extrémistickej trestnej činnosti. Europoslanec Ľuboš Blaha zasa poznamenal, že je potrebné zrušiť nielen ŠTS, ale rovnako aj paragrafy Trestného zákona o tzv. extrémizme.
