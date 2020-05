Na priechode Jarovce - Kittsee sa zdržíte, hromadia sa tam repatrianti

Bratislava 23. mája (TASR) - Aktuálne zdržanie na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce je spôsobené nárazovo väčším počtom osôb prichádzajúcich na priechod. Na schválenie aplikácie eKaranténa firmami Google a Apple sa naďalej čaká. TASR o tom informoval hovorca Ministerstva vnútra SR Petar Lazarov. Bratislavská polícia odporúča na sociálnej sieti, aby ľudia využili malý priechod Jarovce - Kittsee a Petržalka - Berg. Prechod cez Petržalka - Berg odporúča osobnej preprave aj Stella centrum.







"Zhromaždenie väčšieho počtu osôb je spôsobené aj blokovaním priechodu skupinou osôb nerešpektujúcich aktuálne platné opatrenia, pričom časť policajtov zabezpečuje ochranu verejného poriadku," uviedol Lazarov.



Policajti podľa rezortu vnútra postupne evidujú prichádzajúce osoby na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Po evidencii zostavujú kolóny vozidiel s repatriantmi a následne ich odprevádzajú do karanténnych centier. Tie majú podľa rezortu dostatok voľných kapacít. Ministerstvo vnútra avizuje, že sú na hraničnom priechode k dispozícii balená voda, občerstvenie a toalety.







Diaľnicu D4 v blízkosti hraničného priechodu Jarovce - Kittsee v piatok (22. 5.) zablokovali repatrianti, ktorí sa domáhali možnosti stráviť povinnú karanténu v domácej izolácii. Možnosť spustenia príslušnej aplikácie, ktorá by to umožnila, pôvodne totiž avizovali práve na piatok. V sobotu doobeda hlásila polícia, že je diaľničný hraničný priechod Jarovce - Kittsee už prejazdný.