Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 24. september 2025Meniny má Ľuboš aj Ľubor
< sekcia Slovensko

ZDRŽÍTE SA: Na križovatke Mlynské nivy-Karadžičova mal nehodu autobus

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

V Bratislave hlásia niekoľkominútové kolóny aj na diaľnici D1 z mosta Lanfranconi smerom na Lamač, ale aj smerom z Mosta SNP na Hodžovo námestie.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 24. septembra (TASR) - Pre nehodu autobusu na križovatke Mlynské nivy - Karadžičova v Bratislave treba rátať so zdržaním vo všetkých smeroch. Informovala o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.

V Bratislave hlásia niekoľkominútové kolóny aj na diaľnici D1 z mosta Lanfranconi smerom na Lamač, ale aj smerom z Mosta SNP na Hodžovo námestie. Vodiči sa zdržia aj v smere z hlavného mesta do Ivanky pri Dunaji.
.

Neprehliadnite

Zomrela talianska herečka Claudia Cardinale, mala 87 rokov

Lekári v Komárne odstránili pacientke nádor vážiaci 18,6 kilogramu

Austrália vyšetruje, prečo sa telo mladíka vrátilo z Bali bez srdca

Týždenník: Téma konsolidácie na všetky spôsoby