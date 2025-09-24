< sekcia Slovensko
ZDRŽÍTE SA: Na križovatke Mlynské nivy-Karadžičova mal nehodu autobus
Bratislava 24. septembra (TASR) - Pre nehodu autobusu na križovatke Mlynské nivy - Karadžičova v Bratislave treba rátať so zdržaním vo všetkých smeroch. Informovala o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.
V Bratislave hlásia niekoľkominútové kolóny aj na diaľnici D1 z mosta Lanfranconi smerom na Lamač, ale aj smerom z Mosta SNP na Hodžovo námestie. Vodiči sa zdržia aj v smere z hlavného mesta do Ivanky pri Dunaji.
