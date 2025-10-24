Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ZDRŽÍTE SA: Na týchto miestach sa v piatok ráno tvoria kolóny

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Stella centrum informuje aj o približne 45-minútovom zdržaní na úseku diaľnice D1 Bratislava - Senec.

Autor TASR
Bratislava 24. októbra (TASR) - Pod Strečnom sa zrazil kamión s osobným autom. Pri striedavej premávke je v oboch smeroch zdržanie 40 až 45 minút. Informuje o tom Zelená vlna STVR.

Oznamuje tiež, že na na vjazdoch do miest je potrebné rátať so zdržaním v dôsledku zhustenej premávky. Najvýraznejšie eviduje na vjazde do Žiliny od Porúbky, kde dosahuje 30 minút a rovnako 30-minútové zdržanie je v Košiciach na Ukrajinskej smerom do centra.

Stella centrum informuje aj o približne 45-minútovom zdržaní na úseku diaľnice D1 Bratislava - Senec. „Odstraňujú tam nehodu,“ uvádza dôvod.
.

